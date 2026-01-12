Slušaj vest

Muškarac čije je telo pronađeno 10. januara u napuštenoj kući u niškom naselju Gabrovačka reka je Nišlija O.K. (51).

Mada kod sebe nije imao ličnu kartu, policija je pronašla dokumentaciju koju je izdao niški Centar za socijalni rad, a proverom njihove evidencije, ustanovljeno je da se radi o O.K.

Kako nam je rečeno u ovoj ustanovi socijalnog staranja, mada je imao porodicu, O.K. nije sa njima održavao kontakt zbog problematičnih odnosa.

U evidenciji od 2017.

- On se prvi put pojavljuje u našoj evidenciji 2017. kada smo postupali povodom situacije u njegovoj porodici. Jedno vreme je boravio u inostranstvu, nakon što se vratio podneo je dokumentaciju na osnovu koje smo mu uradili prijavu prebivališta da bi mogao da ostvaruje novčanu socijalnu pomoć - navode u niškom Centru za socijalni rad za Informer.

Prema nezvaničnim informacijama, O.K. je bio sklon alkoholizmu pa se ne isključujuje mogućnost da je preminuo u stanju pijastva usled smrzavanja. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva, njegovo telo je upućeno na obdukciju kako bi se uzrok smrti precizno utvrdio te otklonila sumnja da je žrtva krivičnog dela.

Leš je pronašao Nišlija Milorad Stanisavljević čija je kuća u neposrednoj blizini napuštene udžerice u kojoj su po njegovim navodima, često obitavale skitnice.

- Već danima vrata kućerka su bila otvorena što nije bilo uobičajeno u ovo zimsko doba. Oko 13 sati sam sa bratom odlučio da odem do te kuće i da vidim ima li koga unutra. Došli smo samo do vrata, isprva nam se učinilo da vidimo samo gomilu stare odeće a onda smo uočili telo. Nismo mu prilazili već smo odmah pozvali policiju - kazao je Stanisavljević.

Napuštena kuća

Objasnio je da je kućerak odavno izgrađen na zemljištu koje pripada Pokretu gorana.

- Tu kućicu je odavno izgradio jedan čovek za svoju porodicu. Međutim, umrli su jedno po jedno, najpre žena pa sin a zatim i on i kuća je ostala prazna. Od tada se tu smenjuju meni nepoznati ljudi. U poslednje vreme viđao sam dvojicu da tu borave. Nismo sa njima imali većih problema, jedan komšija se žalio da su mu valjda ćerku uznemiravali ali nije bilo ozbiljnijih incidenata. Ne znam ništa o njima ali je jedna komšinica rekla da zna o kome se radi pa sam uputio policiju na nju - zaključio je Milorad.