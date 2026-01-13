Slušaj vest

Srbin (54) uhapšen je u Mantovi u Italiji nakon što je na Božić upao u kuću svoje supruge, uprkos tome što ima zabranu prilaska istoj!

Kako prenose mediji, žena je ranije prijavila Srbina karabinjerima i zahtevala da mu se izda zabrana prilaska jer ju je često maltretirao, vređao i uznemiravao.

-Policija je izdala naredbu kojom je Srbinu bilo zabranjeno da posećuje mesta na kojima je njegova žena. Međutim, to ga nije sprečilo da na Božić dođe i čestita supruzi, iako nisu imali kontakt od oktobra prošle godine - prenose mediji:

- Karabinjeri koji su obilazili kvart primetili su njegov automobil parkiran nedaleko od ženine kuće. To im je probudilo sumnju, pa su odlučili da istraže šta se dešava - prenose.

Napravili su zasedu u blizini kuće u kojoj stanuje žena i strpljivo čekali.

- Kada je on napustio kuću i seo u automobil, prišli su, zaustavili ga i priveli u policijsku stanicu. Srbin je uhapšen zbog kršenja mere zabrane prilaska - navode mediji i dodaju da je zadržan u pritvoru i da čeka saslušanje.