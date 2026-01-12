UHAPŠENA GRUPA PREVARANATA U RUMI: Starici (82) obećali da će da joj reše porodične probleme, pa je ojadili za 1,5 milion dinara i zlatan nakit
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Rumi uhapsili su M. J. (39), V. J. (55), G. J. (38) i M. J. (55), zbog sumnje da su u prethodnom periodu izvršili krivično delo prevara. Kako se sumnja, oni su u više navrata, prevarili osamdesetdvogodišnju staricu za milion i 550.000 dinara i više komada zlatnog nakita, kako bi joj, navodno, rešili porodične probleme.
- Policija je zatekla M. J. i M. J. prilikom uzimanja preostalog novca. Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Rumi, njima je određeno zadržavanje do 48 časova, dok su osumnjičeni V. J. i G. J. naknadno, uz izveštaj o policijskom hapšenju, sprovedeni u nadležno tužilaštvo. Nakon saslušanja, rešenjem sudije za prethodni postupak, svim osumnjičenima je određen pritvor do 30 dana - navodi se u saopštenju policije.
Nakit i deo novca su nađeni i vraćeni vlasnici.