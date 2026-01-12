Slušaj vest

Državljanin Srbije (32) uhapšen je u bečkom kvartu Leopoldštat zbog sumnje da je svojoj supruzi (42) pretio smrću.

Kako prenose austrijski mediji, svađa među bračnim parom izbila je u nedelju uveče.

- Zbog svađe je u stan došla policija, a muškarac je pred policajcima predao ključeve od stana ženi i rekao da namerava da prespava kod rođaka. Sve je delovalo normalno i policija se povukla - prenose mediji:

- Međutim, već oko 23 sata, muškarac se vratio, lupao na vrata stana i zahtevao da ga puste unutra. Kada mu je ulazak odbijen, on je počeo da preti da će ubiti ženu. Policija je ponovo pozvana na istu adresu - pišu.

Kada su se policajci vratili u stan, muškarca više nije bilo u blizini. Naređeno mu je da dođe u policijsku stanicu, gde je potom priveden.

- Njemu je izrečena mera zabrane prilaska i nošenja oružja. On je policajcima na saslušanju rekao da nije kriv i da negira sve optužbe - navode.