Predrag Živković (43), pronađen je bez znakova životau kući Srđana K. u naselju Bečmen, a komšije ubijenog i dalje su u neverici ističući da su Živkovića godinama poznavali kao mirnog mladića.

- Bio je dobar čovek. Radio je za nadnicu, trudio se, nikome nije pravio probleme. On ima još osmoro braće i sestara, a pre nekoliko godina jedan od braće je preminuo i sad porodicu zadesi ovakva tragedija - kaže jedan od komšija.

Ipak, kako navode, u poslednje vreme došlo je do promena u njegovom ponašanju.

- Nažalost, odao se alkoholu. Povuklo ga je loše društvo i tada je krenuo nizbrdo. Čak se jednom i potukao. Ipak, nismo mogli da verujemo da će se ovako nešto desiti - dodaje sagovornik Kurira.

Komšinica koja je godinama živela pored doma porodice Živković potvrdila je reči ostalih meštana, međutim, dotakla se i života uhapšenog Srđana.

- Živeo je od očeve penzije, nigde nije radio, a redovno je dolazio da pozajmljuje pare, nekoliko puta sam mu davala, a kada sam videla da ne vraća, više nisam htela. Pogotovo što sam kasnije shvatila zbog čega mu je trebala pozajmica, kupovao je samo drogu i alkohol - dodaje naša sagovornica.

Podsetimo, Srđanu K. (41) je priveden na saslušanje nakon čega mu je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu određeno zadržavanje do 48 sati zbog sumnje da je počinio krivično delo ubistvo.

Prema nezvaničnim saznanjima, Predrag Živković je kobne noći došao kod Srđana, dok policija proverava sve navode i okolnosti koje su prethodile smrti.

- Na telu su uočeni tragovi koji upućuju na primenu sile, ali će konačan odgovor dati obdukcija - dodao je izvor blizak istrazi.