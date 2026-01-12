Slušaj vest

Austrijske vlasti zatražile su od Ekvadora izručenje Srđana Jezdimira, poznatog po nadimku srpski Eskobar, koji je u novembru prošle godine osuđen na 10 godina zatvora zbog pranja para, zbog sumnje da je 2020. u Beču učestvovao u pokušaju ubistva navodnog pripadnika kavačkog klana Dejana Kašćelana zvanog Komarac! Za Jezdimirom su inače, poternice raspisale i Srbija i Hrvatska.

Ekvadorski sud je prema pisanju medija, za 8. januar zakazao sednicu na kojoj je zahtev za izručenje trebalo da bude razmotren. Međutim, zbog loše veze video link nije uspešno uspostavljen, pa je ona odložena. Inače, iz zatvora je konferencijskom vezom, na njoj trebalo da učestvuje i Jezdimir.

Jezdimir je, podsetimo, uhapšen 20. novembra 2024. i od tada je u pritvoru u Ekvadoru.

- Bečko tužilaštvo poternicu za Srđanom Jezdimirom raspisalo je 13. novembra 2023. zbog sumnje da je kao saučesnik učestvovao u pokušaju ubistva. Prema dokumentima, na teret mu se stavlja da je od 7. do 11. marta 2020. sa kolumbijskim državljanima pokušao da ubije srpskog državljanina Dejana Kašćelana (47) u Beču, i to kao pripadnik škaljarskog klana - navode ekvadorski mediji.

Jezdimira traži i Hrvatska Osim Austrije, poternicu za srspkim narko-bosom Srđanom Jezdimirom kako su otkrili ekvadorski mediji, raspisala je i Hrvatska. Prema dostavljenoj dokumentaciji, hrvatske vlasti Jezdimira traže zbog falsifikovana dokumenata i prevare.

Podsetimo, poternicu za njim raspisala je i Srbija i to zbog sumnje da je kao pripadnik takozvanog balkanskog kartela učestvovao u švercu kokaina.

Hapšenje Jezdimira Foto: Fiscalía, DiarioExtraEc/youtube

Kako dodaju, ove sumnje austrijskih istražitelja zasnivaju se na dokazima, odnosno slikovnim, glasovnim i porukama na Skaj aplikaciji.

- U Austriji mu je za ovo krivično delo zaprećena kazna od najmanje 10 godina zatvora. Bečko javno tužilaštvo zatražilo je da bude izručen hitno, u roku od 48 sati - navode oni.

U dokumentima koja su dostavljena tužilaštvu, kako prenose ekvadorski mediji, navodi se da je tokom planiranja krivičnog dela u Austriji, srpski Eskobar koristio ime Milenko Šeatović.

- U pripremi ubistva učestvovao je sa Stefanom Kovačom, a plan da se ubije Kašćelan, koji je koristio ime Predrag Barnić je napravio Risto Mijanović, visokopozicionirani pripadnik "škaljarskog klana" koji je na Skaj aplikaciji koristio nadimak Džon Goti - navode detalje iz dokumentacije koju je dostavila Austrija ekvadorski mediji.

Istragom bečkog tužilaštva, utvrđeno je da je Jezdimir koordinirao u planiranju ubistva iz inostranstva. Kako se navodi, izvršilac krivičnog dela je identifikovan kao Džon Aleksandar Zapata, a Jezdimir mu je navodno preko Skaja izdavao naloge "da bude spreman za napad", obaveštavao ga o lokaciji mete, odeću koju nosi.

Živković i Risto Mijanović Foto: Police Turkey, ATK

Mijanović, poznat kao Rile Kapetan, koji se pominje kao naručilac likvidacije, podsetimo, vodi se kao nestao i sumnja se da su ga pripadnici kavačkog klana oteli, mučili i zakopali u dvorištu jedne vile u Turskoj. Fotografije njegovog mučenja, prema navodima turskih istražitelja, pronađene su u telefonu rođaka vođe kavačkog klana Radoja Zvicera, Radoja Živkovića posle njegovog hapšenja zbog ubistva Jovana Vukotića, vođe škaljarskog klana u Istanbulu 2022. Prema sumnjama turskih istražitelja, Mijanović koji je u Turskoj koristio ime Ali Matić, ubijen je između 11. septembra i 10. novembra 2020.

Za planiranje ubistva Kašćelana, podsetimo, u Crnoj Gori se sudilo Stefanu Kovaču. On je 2022. bio osuđen na tri godine zatvora zbog sumnje da je bio pripadnik grupe koja je planirala da u julu 2020. Kašćelana ubije u Beču, ali je tu presudu ukinuo Apelacioni sud u Crnoj Gori i pustio ga iz pritvora. U januaru 2024. on je uhapšen u Sarajevu, takođe po potenici Austrije za ovo krivično delo i nekoliko meseci kasnije je izručen toj državi.

Jezdimir preti sudiji Foto: Printscreen

Inače, Jezdimir čije se izručenje takođe traži danima je u centru pravosudnog skandala u Ekvadoru. Zbog pretnji koje je u novembru navodno izrekao sudiji koji ga je osudio na 10 godina zatvora zbog pranja para. Tokom izricanja presude, koju je iz zatvora pratio putem video linka, kamere su zabeležile kako prstom prelazi preko vrata. Sudija je, ubrzo, ostao bez obezbeđenja zbog čega je potom podneo ostavku i kako pišu ekvadorski mediji, pobegao na "tajnu sigurnu lokaciju".

U međuvremenu, ta država je protiv njega krajem prethodne godine otvorila i novu istragu, zbog sumnje da je učestvovao u švercu nekoliko tona kokaina iz Kolumbije u Evropu.

Njegovo ime, osim na optužnici za šverc droge po kojoj se sudi pripadnicima takozvanog balkanskog kartela, pominjalo se i tokom postupka koji je vođen protiv policijskog inspektora Božidara Stolića. Stolić, koji je pravosnažno osuđen, teretio se da je za novčanu nagradu u sistemu MUP-a nezakonito proveravao da li je protiv osoba iz kriminalnog miljea, među kojima je bio i Jezdimir, raspisana poternica.