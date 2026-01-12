Hronika
STRAVIČAN UDES NEKOLIKO VOZILA KOD LASTE, JEDNA OSOBA ISPALA IZ KOLA OD SILINE UDARCA Dve ekipe Hitne pomoći zbrinjavaju povređene, automobili smrskani
Slušaj vest
Teška saobraćajna nesreća dogodila se večeras nešto pre 21 sat na auto-putu u smeru ka Beogradu kod isključenja za Lastu.
Kako se nezvanično saznaje, učestovalo je više vozila, a od siline sudara jedna osoba je navodno ispala iz automobila.
Na terenu su dve ekipe Hitne pomoći dok stanje povređenih za sada nije poznato.
Kurir/Telegraf
Reaguj
Komentariši