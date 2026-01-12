Slušaj vest

Teška saobraćajna nesreća dogodila se večeras nešto pre 21 sat na auto-putu u smeru ka Beogradu kod isključenja za Lastu.

Kako se nezvanično saznaje, učestovalo je više vozila, a od siline sudara jedna osoba je navodno ispala iz automobila.

Na terenu su dve ekipe Hitne pomoći dok stanje povređenih za sada nije poznato.

Kurir/Telegraf

