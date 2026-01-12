Slušaj vest

Radio televizija Podgorica našla se na meti kritika jer je novinarka Sara Vuković otkrila prodaju kokaina na internetu i prijavila to Upravi policije. Njen cilj bio je da prodji narkotika stane na put i da se u društvu Crne Gore podigne svest o tome da su psihoaktivne supstance dostupne svima, a za uzvrat dobila je osudu.

O tome kako je dilerima ušla u trag i na koji način vodi svoju donkihotovsku borbu, hrabra novinarka Sara Vuković govori ekskluzivno za emisiju Crna hronika.

- Ponovo su se pojavile nalepnice sa QR kodovima u centru Podgorice koje vode do sajtova koje prodaju kokain. Pre su ovakve reklame stizale putem Vajber poruke, a policija je i ranije uklanjala ove nalepnice koje su se pre nalazile u okolini obrazovnih ustanova. Uprava policije je tada obavestila javnost da radi na tome da se pronađu počinioci. Nisu obavestili građane da li su pronađeni, a kada sam dobila informacije da se sada nalaze u centru grada, otišla sam da proverim da li se radi o istim sajtovima - kaže novinarka.

Ona je objasnila da su oni koji se bave prodavanjem ovih supstanci našli i još anonimniji način da se bave ovom ilegalnom radnjom:

- Nudi se kokain a naznačena je i cena, kao i uputstvo za plaćanje i primopredaju. Zahtevaju plaćanje u kripto valutama, što otežava policiji da uđe u trag transakcijama, a nudi se i posao na puno radno vreme za lepljenje ovog reklamnnog sadržaja. Obavestila sam policiju i postavila im konkretna pitanja. Do emitovanja dnevnika i priloga nije bilo odgovora, ni reakcije, a ni nakon emitovanja priloga. Bilo je reakcije javnosti, što je očekivano.

Najviše brine činjenica da rasprostranjenost pametnih telefona dopušta i lakši pristup psihoaktivnim supstancama.

- Dok su jedni shvatali ozbiljnost situacije, drugi su pokušavali da diskredituju televiziju Podgorica i lično mene, tako što su govorili da televizija pravi reklamu za ove sajtove. Zadatak novinara je izveštavanje o svim pojavama koje mogu ugroziti javnost i bezbednost svih građana, a ovo se dešava upravo sada, pred očima na frekventnom mestu gde je ugrožena svaka osoba koja prolazi tom ulicom i ima pametni telefon kako bi pristupila sajtu - ističe Vuković.

Dileri se preselili u digitalni svet

Vuković ističe i činjenicu da se sada ova ilegalna radnja seli na mnogo dostupnije tržište, odnosno digitalni svet.

- Bila sam motivisana da radim ovu priču jer mi je bilo zanimljivo što se ovo tržište seli sa ulice na digitalne platforme koje su dostupne svim ljudima danas i svi danas koriste društvene mreže i pametne telefone. Sada je to dostupnije svima, a opet je teže policiji da uđe u trag svima koji se ovim stvarima bave.

Ona dodaje da je glavna motivacija bila i zaštita maloletnika koji mogu slučajno završiti u velikom problemu.

- Nije mi cilj bio da ovo bude senzacionalistička stvar, već izveštavam o onome što je ključno da znaju svi roditelji, za svu decu koja koriste mobilne telefone i prolaze ulicom, da budu obavešteni šta može da se nađe na sajtu i ukažu deci na problem, kako oni i sami ne bi uradili to. Deca su radoznala i možda čak i iz zabave skeniraju kod i uđu u nešto ilegalno što je problem u Crnoj Gori. Crna Gora se godinama bori sa konzumiranjem psihoaktivnih supstanci, kao tranzitna zemlja ali i kao tržište uopšteno - kaže Vuković i dodaje da će nastaviti da prati ovu situaciju i izveštava o svemu o čemu novinari i građani ne smeju ćutati i skretati pogled.

