Slušaj vest

Više osoba povređeno je večeras u žestokom sudaru više vozila na auto-putu u smeru ka Beogradu kod isključenja za Lastu.

Prema prvim informacijama, 6 osoba odmah je prevezeno u UC, od toga troje odraslih i troje dece.

Od siline udarca, podsetimo, automobila su ostala smrskana, a saobraćaj na ovoj deonici odvija se otežano.

Ne propustiteHronikaSTRAVIČAN UDES NEKOLIKO VOZILA KOD LASTE, JEDNA OSOBA ISPALA IZ KOLA OD SILINE UDARCA Dve ekipe Hitne pomoći zbrinjavaju povređene, automobili smrskani
kurirnajnovijavestnovobelo.jpg
HronikaUDES NA PUTU BAČINCI - ŠID: Auto sleteo u jarak, policija na terenu (FOTO)
Saobraćajna nesreća
HronikaIZAZVAO SAOBRAĆAJKU, AUTOMOBIL "ZARONIO U SNEG", ON POBEGAO SA LICA MESTA Neverovatna situacija u Loznici, saobraćaj sve vreme bio otežan FOTO
1000036184.jpg
HronikaSPASILAČKE SLUŽBE I POLICIJA OKRUŽILI AMBIS NA PUTU KOD KRAGUJEVCA Isprevrtao se automobil, usledila akcija izvlačenja ljudi! Evo kako je izgledalo spašavanja
collage.jpg