TROJE DECE POVREĐENO U ŽESTOKOM SUDARU VIŠE VOZILA KOD LASTE Detalji užasa na auto-putu, Hitna pomoć šestoro povređenih prevezla u UC! Saobraćaj otežan
Više osoba povređeno je večeras u žestokom sudaru više vozila na auto-putu u smeru ka Beogradu kod isključenja za Lastu.
Prema prvim informacijama, 6 osoba odmah je prevezeno u UC, od toga troje odraslih i troje dece.
Od siline udarca, podsetimo, automobila su ostala smrskana, a saobraćaj na ovoj deonici odvija se otežano.
