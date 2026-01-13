Slušaj vest

Nada Macura je slučaj odmah prijavila policiji, a sve se odigralo u autobusu na liniji 78.

Doktorka je putovala ka Banjici, a čim je izašla na stanici kod pijace, shvatila je da se dogodilo ono najgore. Čim je posegnula za stvarima, videla je da joj fali novčanik u kom su se nalazila sva dokumenta, ali i platne kartice.

Izvor blizak istrazi otkriva da doktorka nije videla sam trenutak krađe, ali je jedan detalj zapamtila.

- Nada je ispričala da je primetila da se neko "mota" oko nje dok je bila u gužvi u autobusu. Ipak, u tom trenutku nije sumnjala da je meta džeparoša - kaže naš izvor.

Foto: Kurir Televizija

Pljačkaši odmah krenuli u akciju

Da stvar bude gora, pljačkaši nisu gubili ni trenutak. Dok je doktorka još pokušavala da se sabere, na mobilni telefon počela su da joj stižu obaveštenja iz banke.

Lopovi su odmah počeli da skidaju novac sa njenih računa.

Stizale su poruke o transakcijama koje su vršene u realnom vremenu.

Doktorka je odmah alarmirala nadležne službe kako bi blokirala kartice.

Veliki stres

Srećom, dr Nada Macura u ovom incidentu nije povređena, ali je pretrpela ogroman stres. Gubitak svih ličnih dokumenata i drskost lopova koji su novac počeli da troše istog trenutka ostavili su doktorku u šoku.

Policija intenzivno traga za počiniocima i proverava snimke sa nadzornih kamera kako bi se identifikovale osobe koje su se u tom trenutku nalazile u autobusu i na stanici kod pijace Banjica.

Istragu vodi Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

Od legende Hitne pomoći do narodne poslanice

Doktorka Nada Macura nije samo medicinski stručnjak, već jedna od najprepoznatljivijih javnih ličnosti u Srbiji. Njen put od lekara na terenu do "heroine nacije" i narodne poslanice dobro je poznat javnosti:

Decenijama je radila kao kardiolog i portparol beogradske Hitne pomoći. Njena uključenja u jutarnje programe postala su kultna, a savet o "slojevitom oblačenju" ušao je u svakodnevni govor.

1/5 Vidi galeriju Nada Macura, nekad i sad Foto: Kurir Televizija, Privatna Arhiva

Rođena je 1948. godine u Vrdniku. Nakon Medicinskog fakulteta, radila je u Kragujevcu i Smederevskoj Palanci, da bi se 1989. godine skrasila u beogradskom Zavodu za hitnu medicinsku pomoć.

Uporedo sa medicinom, gradila je i medijsku karijeru. Vodila je emisije na radiju, pisala kolumne za magazine i postala stalno TV lice. Čak i nakon penzionisanja 2018. godine, ostala je aktivna na televiziji.

Svoju karijeru krunisala je ulaskom u politiku. Birana je za narodnu poslanicu u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Članica je odbora za zdravlje, porodicu i prava deteta.

Poznata po svojoj energiji i neposrednosti, često ističe važnost preventivne medicine, ali i vedrog duha. Iako živi skromno u stanu na Savskom vencu, Beograd smatra gradom koji savršeno odgovara njenom glasnom i jasnom temperamentu.