Zahvaljujući snimcima sa okolnih nadzornih kamera, osumnjičene žene su ubrzo identifikovane i njima je određeno zadržavanje do 48 sati.

Naime, doktorka Nada Macura je pokradena u gradskom prevozu u Beogradu na liniji 78, dok je putovala ka Banjici.

Tek kada je izašla iz autobusa na stanici kod pijace, primetila je da joj fali novčanik u kom su se nalazila sva dokumenta, ali i platne kartice.

Nada Macura je odmah slučaj prijavila policiji.

Snimljene odmah posle pljačke

Policija je odmah izašla na lice mesta, obavila razgovor sa Macurom, a zahvaljujući snimcima sa okolnih nadzornih kamera, osumnjičene su ubrzo identifikovane i uhapšene.

Njima je, po nalogu Drugog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, određeno zadržavanje do 48 sati, u kom roku će biti saslušane kod nadležnog tužioca za krivično delo koje im se stavlja na teret.

Srećom, dr Nada Macura u ovom incidentu nije povređena, ali je pretrpela ogroman stres.

- Ne želim da komentarišem jer je istraga u toku. Bitno je da sam odmah prijavila i da su uhapšene - rekla je kratko Nada Macura.

