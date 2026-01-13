Slušaj vest

Prema saopštenju tzv. Kosovske policije, pucnjava je prijavljena 18 minuta nakon ponoći, a osumnjičeni za napad je uhapšen.

Portparol policije, Fadil Gaši, izjavio je za medije da su policijske jedinice odmah po prijavi izašle na lice mesta.

- U ranim jutarnjim satima, oko ponoći, policija u Dečanima je obaveštena da se dogodila pucnjava u jednom baru. Jedinice su na licu mesta zatekle tri povređene osobe - jednu iz albanske zajednice i dvoje iz srpske zajednice - rekao je Gaši.

Prema prvim informacijama koje su objavljene u medijima, jedan od ranjenih je muškarac albanske nacionalnosti i poznati advokat, Daut Cacaj. Identitet druge dve povređene osobe srpske nacionalnosti za sada nije saopšten.

Povređenima je prva pomoć ukazana u lokalnom Centru porodične medicine (KMF), nakon čega su hitno transportovani na Odeljenje hitne pomoći bolnice u Peći radi dalje dijagnostike i lečenja.

Policija je efikasnom reakcijom uspela da liši slobode osumnjičenog za ovaj napad.

- Sve nadležne jedinice su stigle na lice mesta kako bi razjasnile okolnosti incidenta. Zaplenjeno je jedno vatreno oružje i jedan okvir sa devet metaka - potvrdio je Gaši.

Po nalogu državnog tužioca, osumnjičenom je određena mera policijskog zadržavanja u trajanju od 48 sati.

Istraga o motivima ovog napada je u toku.