Dvojica državljana Srbije, navodne vođe Balkanskog kartela uhapšene su zbog 10 tona kokaina skrivenih u džakovima soli, i to nakon što je brod "Sjedinjene Američke Države", veliko plovilo koje je krenulo na svoje poslednje putovanje - ostalo bez goriva u vodama kod Kanarskih ostrva!

Kako navode tamošnji mediji, brod koji se ranije zvao "Indijska obala" bilo je veliko plovilo koje je bilo spremno za ražalovanje iliti "poslednje putovanje". To jest, kako su naveli, nakon transporta 10 tona kokaina skrivenog među džakovima soli trebalo je da bude odvezen negde na rastavljanje, jer je već star i skoro neupotrebljiv za još jednu plovidbu morem.

12 sati bio bez goriva

- Spoljašnost broda je u užasnom stanju što se i može videti. Zapušten je i veći deo trupa je zarđao, a unutrašnjost plovila je još gora. Ono što je pomoglo u otkrivanje najveće zaplene kokaina jeste to da je brod ostao bez goriva i presretnut je na sredini Atlantika. Kako je utvrđeno on je 12 sati bukvalno plutao - naveli su na konferenciji koju su održali predstavnici Nacionalnog policijskog korpusa koji su dodali da je brod ostao i bez vode.

1/5 Vidi galeriju Najveća zaplena droge na Kanarskim ostrvima Foto: screenshot eldia.es

- Plovilo je moralo da se odvuče do Santa Kruz de Tenerife pomorskim spasilačkim brodom. Brod španske mornarice na kom su bili agenti Grupe za specijalne operacije (GEO) ukrcali su se na brod i pronašli vredan tovar.

Otkiveni

Brod "Sjedinjenih Američkih Država" viorio se pod zastavom Kameruna, a dosadašnjom istragom utvrđeno je da se plovilo na kom je bilo skriveno 10 tona kokaina nije zaustavio ni u jednu luku, što je dodatno stvorilo sumnju kod agenata, pa je pretres broda bio detaljniji. Na brodu je pronađeno i neko oružje za koje je utvrđeno da je došlo iz luke u Turskoj.

Brod na kom je zaplenjeno 10 tona kokaina Foto: screenshot eldia.es

- Ispituje se da je brod već bio na ovakvoj turi, ali to će utvrditi dalja istraga. Sumnja se i da su neki članovi posade tokom ove rute već istovarali robu blizu Gibraltarskog moreuza prevozeći ih do kopna manjim čamcima i gliserima - naveli su pripadnici policije na konferenciji koja je održana u ponedeljak.

Srbi bili garant

U operaciji "Bela plima", podsetimo, uhapšeno je 13 osoba, od kojih su sedam državljana Indije, četri iz Turske, kao i dvojica pomenutih naših državljana. Agenti su zaplenili 294 paketa koji su na kraju teški 9,994 kilograma kokaina. Utvrđeno je da je droga poreklom iz Brazila i da je plan bio da se transport iz Latinske Amerike u Evropu pošalje preko Kanarskih ostrva. Takođe, istražitelji su utvrdili i da je deo zaplena treba manjim čamcima da ostane na Kanarskim ostrvima, dok je veći deo treba da bude za Evropu. Iza pošiljke, navodno, stoji Balkanski kartel.