Dejana Ć. (22), žrtva je brutalnog nasilja koje se dogodilo 25. oktobra prošle godine u jednom ugostiteljskom objektu u Beranama u kom je radila, a sada kada je suđenje u toku, Dejana se oglasila za Kurir kada je ispričala sa čime se suočava nakon što je gost kafića Vaso R. (43) pretukao.

Naime, kako je istakla, pred sudom se otkrivaju uznemirujući detalji o pretnjama, pritiscima i, kako tvrdi oštećena, pokušajima zataškavanja.

- Imam osećaj da on ima zaštitu, a i ljudi ga se očigledno boje. Što se tiče napada, ne znam da li je bio u pitanju neki konflikt sa vlasnikom kafića u kom sam radila, niti što sam ja izvukla deblji kraj - započela je priču Dejana.

Inače, vlasnik kafića je već dva puta bio pozvan u sud, međutim, nije se pojavio nijednom, niti je odsustvo opravdao.

- Pitala sam ga da li je dobio poziv za sud, rekao mi je da nije. Međutim, na sudu je pročitan kao svedok, a njega nije bilo. Inače, pre početka ročišta mi je samo rekao da ga je zvao jedan jako opasan čovek iz Berana i da bi trebalo da povučem tužbu. Očigledno zna nešto više, ja samo želim da se razjasnjenje stvari i da odgovara onaj koji mi je ovo učinio.

Sud je, prema navodima, naložio da vlasnik lokala bude priveden na sledeće ročište kako bi svedočio.

Sramna odbrana okrivljenog

Kako je ispričala Dejana, na prvom ročištu, optuženi Vaso R. izneo je odbranu rekavši da se "ničega ne seća" i da tog dana "nije popio terapiju", vadeći se na to da nije znao šta radi.

- Nikada nisam imala nikakav kontakt sa njim, a ipak nikada mi se nije izvinio. Na poslednjem suđenju je jasno stavio do znanja da zna gde izlazim i kuda se krećem. To me je dodatno uplašilo. Svaki dan živim u strahu, jer očigledno iako je u pritvoru, zna svaki moj korak.

Sumnjičio se za otmicu Prema rečima oštećene devojke, protiv okrivljenog Vasa R. bila je ranije podneta još jedna krivična prijava zbog sumnje da je počinio krivično delo otmica! Međutim, Osnovno državno tužilaštvo u Beranama odbacilo je prijavu, a u odluci je obrazloženo da tokom preduzimanja radnji nisu nađeni dokazi koji potvrđuju sumnju da je on počinio navedeno ili bilo koje drugo krivično delo na štetu izvesnog Aleksandra Ć. - Odveli su me u garažni prostor porodične kuće V.R. i tu me nemilosrdno mučili psihički. Bila je to krajnje dramatična i teška situacija za mene, jer sam mislio da iz pomenute garaže nikada neću izaći, živu glavu izvući, s obzirom na to da su me otela lica koja su, kao što i celi grad zna, spremna i na ono najgore. Pretili su mi podesnim sredstvima, vezivanjem metalnim lancima i udaranjem metalnom šipkom po kolenima tako da sam se osećao kao da se nalazim u najvećem mučilištu - ispričao je Aleksandar Ć. ranije za crnogorske medije.

Dejana ističe za Kurir da su i pred početak suđenja i nakon istog usledili pritisci i zastrašivanja. Nepoznati muškarci su, kako tvrdi, dolazili ispred njenog stana, a pretnje su bile otvorene.

- Rečeno mi je: "Pazi šta ćeš reći na sudu" - kaže Dejana i dodaje da je očigledno da je u tom mestu okrivljeni strah i trepet, s obzirom na to da je u momentu kada je pretučena, gost kafića D.R. samo nonšalantno izašao napolje, da bi pred sudom rekao: "Nisam obavestio policiju jer ne želim da imam problema".

Podsetimo, napad se dogodio 25. oktobra, a žrtva svedoči da je sve počelo pretnjama koje su joj stizale putem društvenih mreža.

- Zvao me je na mesindžer i vikao. Rekao mi je: "Ako nastaviš da radiš kod tog čoveka, sutra ću doći ispred hotela i videćeš šta ću ti uraditi" - ispričala je oštećena pred kamerama.

Kako navodi, napadača je poznavala samo površno.

- Nismo bili bliski. Poznavala sam ga isključivo kao gosta iz kafića u kojem sam ranije radila.

Nakon pretnji, obavestila je vlasnika lokala u kojem je tada radila. On joj je, prema njenim rečima, rekao da će doći u kafić, ali je napadač stigao pre njega.

- Ušao je u lokal i počeo da viče da će da uništi kafić. Sledeće čega se sećam, mene je napao.

Pretučena Dejana ispričala je da ju je poslodavac zatekao na podu kafića bez svesti.

- Mene je poslodavac zatekao kako ležim na podu i, kako mi je ispričao, odmah me je podigao, stavio u kola i odvezao u Urgentni centar. Tamo su mi konstatovali povrede i ušli glavu na nekoliko mesta. Kasnije sam išla u policiju da dajem izjavu - navodi ona.

- Tada sam inspektoru dala izveštaje od lekara. On mi ih nikada nije vratio, već je rekao da moraju da stoje u predmetu. Naravno, nisu ga uhapsili. Rekli su mi da se on ne nalazi u Beranama, iako su ga ljudi ovde viđali. Dva dana od napada, on je došao do stana gde ja živim. Jako sam se uplašila, odmah sam pozvala policiju i prijavila, ali oni ponovo nisu došli - rekla je Dejana.

- Tek kada se uključila Sigurna ženska kuća, on je uhapšen, sedam dana nakon napada.

U strahu smo

Dejanina sestra Anđela S. oglasila se takođe za Kurir kada je opisala stravične scene iz bolnice onog dana kada je zatekla pretučenu sestru.

- Kad sam došla u Urgentni, u tom trenutku su joj zašivali glavu. Imala je tri otvorene povrede. Očekivala sam šamar ili dva, a zatekla sam horor.

Lekari su sumnjali na potres mozga.