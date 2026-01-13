Slušaj vest

Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Aleksandra P. (30) zbog postojanja opravdane sumnje da je 5. avgusta prošle godine neovlašeno radi prodaje držao više od 8 kilograma kokaina, kao i 17.610 mililitara opojne droge amfetamin.

- Optužnicom, koja je podneta Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, okrivljenom se na teret stavlja krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Tužilaštvo je sudu predložilo da Aleksandru P. produži pritvor da ne bi u kratkom vremenskom periodu ponovio krivično delo - saopšteno je iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Kako se navodi, postoji opravdana sumnja da je Aleksandar P. 5. avgusta prošle godine oko 7:20 časova ušao u zgradu u Bulevaru kralja Aleksandra da bi nakon 10 minuta izašao iz zgrade noseći u rukama jєdnu crvenu kesu. Potom je otišao do Sredačke ulice, gde je otključao i seo u vozilo marke “Lancia Musa" na mesto vozača, kada je zaustavljen od strane policijskih službenika.

- Pregledom pomenutog vozila na patosnici kod suvozačevog sedišta pronađena je crvena kesa u kojoj se nalazio 501,01 gram opojne droge kokain, dok su na suvozačevom sedištu pronađena tri mobilna telefona. Kod okrivljenog je pronađen ključ od stana u zgradi iz koje je prethodno izašao, pa je prilikom pretresa stana i drugih prostorija pronadjeno još 7.520,82 grama opojne droge kokain i pomenuta opojna droga amfetamin - saopšteno je iz tužilaštva.