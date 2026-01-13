Slušaj vest

Osumnjičene za krađu danas su uhapšene, nakon što su ih identifikovali zahvaljujući snimcima sa nadzornih kamera.

Još jedna bugarska državljanka uhapšena je danas zbog sumnje da je počinila krivično delo krađa tako što je u nedelju, u autobusu, sa još dve žene opljačkala Nadu Macuru.

- Četrdesetdevetogodišnjakinja uhapšena je zajedno sa dvadesetsedmogodišnjom devojkom, dok im je u svemu pomagala još jedna devojka (23) koja je takođe uhapšena. One su osumnjičene da su u gradskom prevozu odžeparile Nadu Macuru i određeno im je zadržavanje - ispričao je izvor blizak istrazi.

1/8 Vidi galeriju Nada Macura Foto: Kurir Televizija

Sumnja se da su se dve žene gurale oko poznate doktorke i time joj skrenule pažnju kako bi treća mogla da joj izvuče novčanik sa novcem i karticama iz torbe.

Nada Macura odmah zvala policiju

Podsetimo, Nada Macura je pokradena u gradskom prevozu u Beogradu na liniji 78, dok je putovala ka Banjici. Naime, kada je izašla iz autobusa na stanici kod pijace, primetila je da joj fali novčanik u kom su se nalazila sva dokumenta, ali i platne kartice.

Ona je odmah slučaj prijavila policiji, koja je izašla na lice mesta.

Doktorka se oglasila i kratko poručila:

- Ne bih da pričam o tome zbog suđenja koje sledi. Ja sam pljačku odmah prijavila u policiji, rekla je kratko Nada Macura.