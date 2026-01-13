Slušaj vest

Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu oglasilo se za Kurir nakon što je poznata doktorka i nekadašnja portparolka Hitne pomoći Nada Macura pre dva dana, 11. januara, opljačkana usred bela dana u gradskom prevozu!

Kako je Kurir ranije pisao, incident se dogodio dok se Macura nalazila u autobusu, kada su joj nepoznate osobe, u gužvi i nepažnji putnika, ukrale lične stvari, među kojima su bile i platne kartice, koje su kasnije, kako se sumnja, i zloupotrebljene.

Iz tužilaštva su potvrdili da je istraga u toku i da su tri strane državljanke lišene slobode.

- U vezi sa događajem koji se dogodio 11. januara u gradskom prevozu u Beogradu, a u kojem je oštećena Nada Macura, policija je po nalogu tužilaštva uhapsila tri državljanke Bugarske. Osumnjičenima je doneto rešenje o zadržavanju, a njihovo saslušanje je zakazano za sutrašnji dan - kažu za Kurir i dodaju:

- Na teret im se stavljaju krivična dela krađa i zloupotreba platnih kartica. Tužilaštvo nastavlja sa prikupljanjem dokaza i preduzimanjem svih zakonom predviđenih radnji - naveli su iz Drugog osnovnog javnog tužilaštva za Kurir.

1/8 Vidi galeriju Nada Macura Foto: Kurir Televizija

Podsetimo, Nada Macura je pokradena u gradskom prevozu u Beogradu na liniji 78, dok je putovala ka Banjici.