U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušani su Branislav J. (49) i Tanja P. (49) zbog sumnje da su 11. januara na teritoriji Palilule po prethodnom dogovoru i zajedničkim delovanjem, neovlašćeno radi prodaje prenosili više od 2.7 kilograma opojne droge kokain i jer su neovlašćeno nosili municiju za vatreno oružje.

- Osumnjičeni su se na saslušanju branili ćutanjem, odnosno iskoristili su svoje zakonsko pravo da ne iznose odbranu.

Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da osumnjičenima odredi pritvor da ne bi u kratkom vremenskom periodu ponovili krivično delo.

Foto: MUP Srbije



Naredbom o sprovođenju istrage Branislavu J. i Tanji P. na teret se stavlja krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga u sticaju sa krivičnim delom nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Policijski službenici su 11. januara u 13:40 časova, na uglu ulica Zage Malivuk i Obilaznice na putu za Ovču, prilikom pregleda vozila marke i tipa "Citroen C-Elysee", kojim je upravljao Branislav J., dok se na mestu suvozača nalazila Tanja P., u prtljažniku pronašli papirnu kesu u kojoj su se nalazila tri paketa sa oponom drogom kokain ukupne neto mase 2.774,77 grama.

Takođe su u prtljažniku pronašli kartonsku kutiju sa 50 bojevih metaka kalibra 7,65 mm Browning koji predstavljaju municiju za vatreno oružje, a koju su neovlašćeno nosili bez dozvole nadležnog organa.