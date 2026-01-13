Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu i Vrbasu zaplenili su pet stotina tableta sa liste psihoaktivnih supstanci i uhapsili četvoro osumnjičenih za krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Policija je, u Novom Sadu, pronašla tablete kod S. N. (53) i P. V. (43) iz Vrbasa, kao i više medicinskih izveštaja i recepata, za koje se sumnja da su falsifikovani.

U Vrbasu, tablete su pronađene kod meštanina M. K. (48) i D. J. (51) iz Novog Sada.

Četvoro osumnjičenih zadržano je do 48 sati i biće privedeno, uz krivičnu prijavu, Višim javnim tužiocima u Novom Sadu i Somboru.

Prilikom pretresa stana M. K. u Vrbasu, na ovu adresu došao je meštanin D. M. (45) kod koga je pronađena manja količina kokaina, pa će protiv njega biti podneta krivična prijava, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga.

