Kuriru je saopšteno da i posle četiri meseca traje istraga i da optužnica za sada nije podignuta. Kako nam je saopšteno iz Višeg suda u Nišu, ova tragedija je još uvek u nadležnosti tužilaštva.

Ovako izgleda mesto zločina u Nišu Foto: Kurir/M.S.

Zločin se dogodio u nedelju popodne kada je rominjala kiša tako da na igralištu nije bilo dece koja bi bila svedoci krvavih scena.

M.I. i Darko V. su bili dugogodišnji prijatelji. Darko je sa ocem išao kolima da obavi neki posao i rekao mu je da ga ostavi u blizini igrališta, iako ne stanuju daleko odatle. Posle sastanka sa M.I. oni su se sporečkali nešto. Darko V. je krenuo, kako se pretpostavlja s tog mesta da se udalji, ali ga je sustigao hitac.

Prve slike nakon ubistva u Nišu Foto: Kurir

- Pretpostavlja se da su konzumirali alkohol, o tome svedoči i to što je tokom uviđaja pored tela zatečena flaša. Verovatno su se posvađali, pa je jedan potegao revolver - rekao nam je jedan od komšija koji je odmah pritrčao da pomogne.

Žrtva je, kako prepričavaju svedoci, posle nekoliko trenutaka bila u polusvesnom stanju, ali je onda izdahnuo.

Jedna od Darkovih baka je ispričala da je Darko bio vredan radnik u jednom građevinskom preduzeću, da se pripremao da ode u inostranstvo na rad, ali niko ne može da pretpostavi zašto je ovaj razgovor bio koban po ovog momka.

Motiv i dalje ostaje nepoznat, a M.I. se sumjiči za krivično delo ubistvo.

