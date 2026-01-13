Slušaj vest

Vođe takozvanog "balkanskog kartela" za šverc kokaina koristili su stare, rashodovane brodove, o čemu svedoči i poslednja zaplena u kojoj je na plovinu "United S" zaplenjeno 10 tona droge. Kao članovi posade, podsetimo, prema tvrdnjama španskim medija, uhapšena su i dva državljana Srbije čiji identitet nije saopšten ali se navodi da su oni vođe kartela. Istražitelji su navodno otkrili da se sumnja da su oni "posadu držali na brodu uz pretnju oružjem".

- Brod se ranije zvao "Indijska obala" bilo je veliko plovilo koje je bilo spremno za ražalovanje iliti "poslednje putovanje". Spoljašnost broda je u užasnom stanju što se i može videti. Zapušten je i veći deo trupa je zarđao, a unutrašnjost plovila je još gora. Ono što je pomoglo u otkrivanje najveće zaplene kokaina jeste to da je brod ostao bez goriva i presretnut je na sredini Atlantika. Kako je utvrđeno on je 12 sati bukvalno plutao - naveli su na konferenciji koju su održali predstavnici Nacionalnog policijskog korpusa koji su dodali da je brod ostao i bez vode.

1/5 Vidi galeriju Najveća zaplena droge na Kanarskim ostrvima Foto: screenshot eldia.es

Gotovo identična situacija, prema dokazima iz optužnice protiv vođa i pripadnika balkanskog kartela kojima se već sudi pred Posebnim odeljenjem Višeg suda u Beogradu dogodila se istoj kriminalnoj grupi sa brodom "Aresa" na kom je u februaru 2020. na Arubi zaplenjena 5,1 tona kokaina. Zbog lošeg stanja broda kojim je na put trebalo da krene, pred sam utovar droge u decembru 2019. posada je napravila pobunu. Kako proizilazi iz poruka sa presretnute Skaj aplikacije, mornari su ostali bez hrane i vode, a plovilo je bilo staro.

O nezadovoljstvu posade, kako tvrdi tužilaštvo, vođe klana razmenjivale su poruke preko Skaj aplikacije u kojima su ismevali angažovane mornare. Pošto su vođe dobile informacije da je "atmosfera na brodu loša" uzvratili su porukom:

- Brate, objasni im da su to brodovi za vitku liniju. Nema tamo debljanja. Post. To je sada u svetu aktuelno. I uske farmerke. Neka uživaju samo, morski vazduh i meditacija - piše u porukama.

Crnogorac, koji je prema optužnici angažovao članove posade za taj posao, vođe klana navodno je obavestio da je uspeo da naruči vodu "da im se dopremi u luku Dakar".

- Iz mog ugla kao pomorca, ja vam ne mogu opisati kako sve ovo izgleda. Njima na brodu ovo sve mnogo teže pada. Što se tiče makine, sa ovakvim brodom bez ozbiljnog remonta nema posla - napisao je čovek koji je navodno bio angažovan da regrutuje posadu. Vođama klana, napisao je i da nije mogao iskreno da kaže posadi koliko je brod star ali i da su mu "kapetan i prvi oficir odlični drugovi".

- Ti brate njima samo pričaj da se stave iznad svega toga jer znaju šta nam je plan i posao, i da će ovi sve u zadnjoj sekundi verovatno srediti i da ne dozvole da ih to izvede iz takta. To je Rus2, raspadni brodovi, zato ih i daju za ovaj naš posao. Da su bolji ne bi nam ih dali - odgovara mu jedan od organizatora.

Brod Aresa Foto: Uprava Policije CG

Inače, broda Aresa, kojim su 2020. pokušali da prošvercuju kokain navodno su iznajmili iz ruske kompanije i formalnog predstavnika kompanije u kriptovanim porukama obaveštavaju da je na "bordu panika, da su ljudi gladni i da je to veliki problem".

- Nema razloga za toliko nepoverenje i stres, a ti ljudi su pošli na put da urade veliki posao i zarade velike pare, pa prirodno je da u svemu tome bude malo muke. Ja znam da je tamo na okupu dosta mozgova koje treba držati pod kontrolom, ali opet ako će da shvate, a moraće, da su oni na tom putu kao i mi samo zbog interesa, a taj interes je nesporan što je najvažnije niti ćemo ih pokrasti niti zaje...i. Nema razloga za sve da reaguju na prvu loptu i odmah dižu revoluciju. Niko nije psihopata da ih ostavi tamo na način koji oni tako tragično opisuju - smiruje ga jedan od vođa klana, na šta mu Crnogorac čija je uloga bila pronalazak i kontakt sa članovima posade odgovara:

- Jasno brate. Ovi ljudi su plovili do sada sa velikim firmama, gde je logistika na najvišem nivou. Oni pošalju imejl i dobiju sve šta su tražili, pogotovo hranu i vodu. Brod je 42 godine star. Ja im to nisam mogao reći kad sam ih vrbovao. Pripremao sam ih danima, kapetana i prvog palube. Njih dvojica mi pišu, koliko god su očekivali star i loš brod, opet su u šoku.

1/5 Vidi galeriju ŠAMPANJAC, 3 PRSTA I DRINA NA KOKAINU! Evo kako je "balkanski kartel" švercovao tone droge ZVICER PRATIO BRODOVE NA RADARU (FOTO) Foto: Privatna Arhiva

Vođe klana, među kojima je bio i Radoje Zvicer, kako tvrdi tužilaštvo, uspeli su da smire mornare i brod je zaplovio, a potom su pratili uživo kretanje broda, sve do 24. februara 2020. kada je na "Aresu" upala policija, satim držala brod na pučini kako bi se ispraznili rezervoari za gorivo i u njima pronašla skriveni kokain.

Svi članovi posade tada su uhapšeni, a vesti o ogromnoj zapleni Radoje Zvicer i ostali pratili su i u medijima. Posle hapšenja jedan od pripadnika obaveštava ostale članove da su među posadom "Duško i Mladen Popović i da će oni ćutati", da Dušku ni žena nije znala gde je bio.

Zvicer: Eto gde je bio.

Posle zaplene rekordnog tovara kokaina na "Aresi", istražitelji su saopštili da je brod praćen od dana kada je isplovio, odnosno da su agenti pratili čak i utovar droge.