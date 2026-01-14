SRPSKI ESKOBAR PLANIRAO UBISTVA ZA ŠKALJARCE A KOKAIN ŠVERCOVAO SA ZVICEROM? Austrija ga traži zbog planiranja ubistva Kašćelana, optužen za drogu sa kavčanima
Srđan Jezdimir (47), za kojim je Austrija raspisala poternicu zbog sumnje da je za škaljarski klan učestvovao u organizaciji planiranja ubistva Dejana Kašćelana 2020. u Beču, istovremeno je sarađivao i sa "kavačkim klanom" s čijim je vođom Radojem Zvicerom, prema optužnicama, švercovao kokain iz Kolumbije u Evorpu!
Jezdimir je, podsetimo, zbog pranja para zarađenih od šverca kokanai uhapšen 20. novembra 2024. u Ekvadoru i krajem prošle godine je osuđen na 10 godina zatvora. U međuvremenu, ekvadorskom pravosuđu stigao je zahtev Austrije da im izruče srpskog Eskobara, zbog sumnjda je u Beču, visokopozicioniranim pripadnikom škaljarskog klana Ristom Mijanovićem, koji je nestao 2020. planirao likvidaciju kavčanina. Podsetimo, sumnja se da je Mijanović otet, mučen a potom ubijen i zakopan u dvorištu jedne vile u Istanbulu, a u vezu sa ovim zločinom turski istražitelji dovodili su Radoja Živkovića, rođaka Radoja Zvicera.
- Sve to ne bi bilo toliko neobično, da prema optužnici po kojoj se protiv Jezdimira vodi postupak u Srbiji, on u isto vreme nije bio jedan od organizatora takozvanog balkanskog kartela koji je švercovao tone droge iz Kolumbije u Evropu, a čiji je jedan od vođa bio i odbegli Radoje Zvicer, a među osuđenima za šverc kokaina balkanskog kartela skivenog u bananama koji je otkriven u luci Ploče i Slobodan Kašćelan - objašnjava sagovornik Kurira i podseća da je jedan od ključnih dokaza na osnovu kog je pokrenut postupak protiv Jezdimira i ostalih u Srbiji presretnuta Skaj komunikacija.
On podseća da je filmsku priču oko neverovatne saradnje između pripadnika škaljarskog i kavačkog klana, u okviru balkanskog kartela najbolje možda opisala jedna rečenica koju su razmenili tokom dogovora oko nabavke i šverca kokaina prekookeanskim brodovima a koja je glasila "jednog dana snimaće dokumentarac o nama".
Podsetimo, nekada jedinstveni kriminalni klan, pre 12 godina, 2014. zbog sukoba oko nestanka 200 kilograma kokaina iz jednog stana u Valensiji podelio se na dve grupe - škaljarski i kavački klan. Dve suprotstavljene grupe, koje su imena dobile po kotorskim naseljima, tada su počele krvavi rat do istebljenja, koji je do sada odneo više od 70 života.
- Istraga koju je pokrenula austrijska policija prvo je pominjanje jednog od najvećih narko-bosova iz Srbije, Srđana Jezdimira u ratu klanova. Ranije je bio osuđivan za šverc droge, takođe u Ekvadoru, zbog njega i njegovog imena dva puta je već izbio skandal u pravosuđu te države, a u Srbiji je obuhvaćen optužnicom protiv "balkanskog kartela", ali je pominjan i u postupku protiv bivšeg inspektora Božidara Stolića, koji je osuđen jer je odavao tajne informacije iz istrage protiv Veljka Belivuka, ali i zbog toga što je nezakonito proveravao da li je protiv pojedinaca iz podzemlja, među kojima je bio i Jezdimir, proveravao da li je raspisana poternica - objašnjava sagovornik Kurira.
Optužnicom srpskog tužilaštva, Jezdimir je podsetimo označen je kao organizator balkanskog kartela, čija je uloga bila da direktno nabavlja kokain od prodavaca u Ekvadoru. Kako se navodi, osim ugovaranja količine i cene, Jezdimir je imao ulogu i da organizuje utovar droge u kontejnere u kojima su transportovane banane u Evropu, ali i da finansira njenu kupovinu.
Inače, u Srbiji mu se sudi u odsustvu i do sada nije saslušavan.
Međutim, kada je uhapšen u Latinskoj americi 2014. sa 153 kilograma kokaina, pred sudom se branio da je u Južnu Ameriku došao zbog "porodičnog biznisa" a kao dokaz je predao dokumentaciju da mu je majka 2013. bila u Ekvadoru da kupi farmu, ali da je odustala jer je videla "previše naoružanih ljudi".
Tvrdio je da u Srbiji nikada nije osuđivan i da je u našoj zemlji bio uspešan sportista.