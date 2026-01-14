Slušaj vest

Srđan Jezdimir (47), za kojim je Austrija raspisala poternicu zbog sumnje da je za škaljarski klan učestvovao u organizaciji planiranja ubistva Dejana Kašćelana 2020. u Beču, istovremeno je sarađivao i sa "kavačkim klanom" s čijim je vođom Radojem Zvicerom, prema optužnicama, švercovao kokain iz Kolumbije u Evorpu!

Jezdimir je, podsetimo, zbog pranja para zarađenih od šverca kokanai uhapšen 20. novembra 2024. u Ekvadoru i krajem prošle godine je osuđen na 10 godina zatvora. U međuvremenu, ekvadorskom pravosuđu stigao je zahtev Austrije da im izruče srpskog Eskobara, zbog sumnjda je u Beču, visokopozicioniranim pripadnikom škaljarskog klana Ristom Mijanovićem, koji je nestao 2020. planirao likvidaciju kavčanina. Podsetimo, sumnja se da je Mijanović otet, mučen a potom ubijen i zakopan u dvorištu jedne vile u Istanbulu, a u vezu sa ovim zločinom turski istražitelji dovodili su Radoja Živkovića, rođaka Radoja Zvicera.

Srđan Jezdimir Foto: Printscreen

- Sve to ne bi bilo toliko neobično, da prema optužnici po kojoj se protiv Jezdimira vodi postupak u Srbiji, on u isto vreme nije bio jedan od organizatora takozvanog balkanskog kartela koji je švercovao tone droge iz Kolumbije u Evropu, a čiji je jedan od vođa bio i odbegli Radoje Zvicer, a među osuđenima za šverc kokaina balkanskog kartela skivenog u bananama koji je otkriven u luci Ploče i Slobodan Kašćelan - objašnjava sagovornik Kurira i podseća da je jedan od ključnih dokaza na osnovu kog je pokrenut postupak protiv Jezdimira i ostalih u Srbiji presretnuta Skaj komunikacija.

On podseća da je filmsku priču oko neverovatne saradnje između pripadnika škaljarskog i kavačkog klana, u okviru balkanskog kartela najbolje možda opisala jedna rečenica koju su razmenili tokom dogovora oko nabavke i šverca kokaina prekookeanskim brodovima a koja je glasila "jednog dana snimaće dokumentarac o nama".

Podsetimo, nekada jedinstveni kriminalni klan, pre 12 godina, 2014. zbog sukoba oko nestanka 200 kilograma kokaina iz jednog stana u Valensiji podelio se na dve grupe - škaljarski i kavački klan. Dve suprotstavljene grupe, koje su imena dobile po kotorskim naseljima, tada su počele krvavi rat do istebljenja, koji je do sada odneo više od 70 života.

- Istraga koju je pokrenula austrijska policija prvo je pominjanje jednog od najvećih narko-bosova iz Srbije, Srđana Jezdimira u ratu klanova. Ranije je bio osuđivan za šverc droge, takođe u Ekvadoru, zbog njega i njegovog imena dva puta je već izbio skandal u pravosuđu te države, a u Srbiji je obuhvaćen optužnicom protiv "balkanskog kartela", ali je pominjan i u postupku protiv bivšeg inspektora Božidara Stolića, koji je osuđen jer je odavao tajne informacije iz istrage protiv Veljka Belivuka, ali i zbog toga što je nezakonito proveravao da li je protiv pojedinaca iz podzemlja, među kojima je bio i Jezdimir, proveravao da li je raspisana poternica - objašnjava sagovornik Kurira.

Stolić i Jezdimir Foto: Zorana Jevtić

Optužnicom srpskog tužilaštva, Jezdimir je podsetimo označen je kao organizator balkanskog kartela, čija je uloga bila da direktno nabavlja kokain od prodavaca u Ekvadoru. Kako se navodi, osim ugovaranja količine i cene, Jezdimir je imao ulogu i da organizuje utovar droge u kontejnere u kojima su transportovane banane u Evropu, ali i da finansira njenu kupovinu.

Inače, u Srbiji mu se sudi u odsustvu i do sada nije saslušavan.

Međutim, kada je uhapšen u Latinskoj americi 2014. sa 153 kilograma kokaina, pred sudom se branio da je u Južnu Ameriku došao zbog "porodičnog biznisa" a kao dokaz je predao dokumentaciju da mu je majka 2013. bila u Ekvadoru da kupi farmu, ali da je odustala jer je videla "previše naoružanih ljudi".