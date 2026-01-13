Slušaj vest

U nastavku suđenja bivšem funkcioneru Uprave policije, Zoranu Lazoviću, svedok Enis Baković je otkrio detalje boravkaVeljka Belivuka i Marka Miljkovićau Crnoj Gori, protiv kojih se sada vodi postupak zbog sumnje da su bili organizatori kriminalne grupe koja se sumnjiči za ubistava, otmice, silovanje i trgovinu drogom i oružjem!

Inače, Zoran Lazović je optužen da je organizovao kriminalnu grupu koja je sarađivala sa kavačkim klanom i njegovim vođom Radojem Zvicerom.

Išli na babine kod Zvicera

Zabrana ulaska u Crnu Goru ukinuta je, podsetimo, krajem 2020. godine, a Belivuk i Miljković su tokom januara 2021. boravili u Crnoj Gori deset dana.

Oni su samo mesec dana pošto su, kako se sumnja, učestvovali u brutalnom kasapljenju "pink pantera" Milana Ljepoje otišli u Kotor da slave rođenje deteta vođe kavačkog klana Radoja Zvicera.

- Belivuka i Miljkovića bili su u Kotoru u tom vreme, a na društvenim mrežama su se pojavile fotografije i snimci slavlja u kući Radoja Zvicera. Na snimcima koji su se pojavili na Instagramu vidi se da je na slavlju vođa kavačkog klana bila i pevačica Jadranka Barjaktarović - podseća naš izvor.

Marko Miljković i Veljko Belivuk Foto: MUP Srbije

Nekadašnji službenik policije Baković rekao je pred sudom da su Veljko Belivuk i Marko Miljković, koji su u to vreme bili u Kotoru, kao pripadnici organizovane kriminalne grupe, bili na operativnoj meri.

- To nije zabrana ulaska, to je operativna mera. Krajem 2020. Zoran Lazović mi je usmeno dao zahtev, ne nalog, da oni rade na nekom predmetu iz OKG i da je potrebno da se skine ta operativna mera. U tome nisam vidio ništa sporno, jer se to radilo, da se neka lica isprate, opserviraju. Ja nisam Lazovića pitao koji je predmet u pitanju, nisam imao pravo na to a i nisam sumnjao u nameru - istakao je Baković, nekadašnji službenik policije, a prenosi Dan.

Zoran Lazović Foto: Youtube Printscreen

Progovorio i o sprečenoj likvidaciji Belivuka i Miljkovića

Kako je potom dodao, Belivuk i Miljković pojavili su se na GP Aerodrom Tivat, kada je, kako kaže, javio kolegi da o tome obavesti Lazovića.

- Čuo sam, da su kasnije neka lica bila na merama tajnog nadzora i da su potom i uhapšena zbog planiranja ubistva Belivuka i Miljkovića - dodao je Baković.

Podsetimo, kriminalna grupa uhapšena je 4. februara, a pola meseca ranije iz Crne Gore je stigla vest da je u toj državi sprečena njihova likvidacija, koja je bila planirana da se dogodi na aerodromu u Tivtu kada krenu nazad u Beograd. Zbog toga su navodno, produžili boravak u Crnoj Gori.