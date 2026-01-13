Slušaj vest

Misteriozna smrt bračnog para Borisa i Kristine Jozić na novogodišnjem putovanju na Arubi i dalje se istražuje, a prema poslednjim informacijama, ispitani su brojni svedoci koji su bili u luksuznom kompleksu kobne večeri 4. januara.

- Dosadašnja istraga vodi se u pravcu da se bračni par posvađao i da je to dovelo do ubistva, a zatim i do samoubistva. Naime, sumnja se da je Boris ubio Kristinu, a potom skočio sa poslednjeg sprata hotelske zgrade. Radnici hotela svakodnevno se ispitivaju kako bi se utvrdile sve činjenice i rasvetlio slučaj koji je potresao sve - navodi izvor lokalnih medija.

- Nekoliko radnika primetilo je da se telo nalazi na pločniku. O svemu se obavestili odmah policiju i Hitnu pomoć koja je ubrzo došla u kompleks. Utvrđena je smrt muškarca, a potom i njegove supruge u sobi. Detalje nećemo iznositi zbog istrage, a sada imamo jasniju sliku o svemu što se dešavalo te večeri i jutra jer smo pričali sa zaposlenima u kompleksu.

"Dobar vajb"

Istražitelji su pored zaposlenih u sklopu istrage, razgovarali i sa pojedinim gostima luks hotela koji su im otkrili nekoliko stvari o Borisu i Kristini Joziću.

- Jedan par opisao je da su se sprijateljili sa parom Jozić koji je nađen mrtav. Između ostalog naveli su da su dve večeri pre tragedije sa njima bili u baru i da je sve delovalo uredu uz reči: "Videlo se da imaju neku povezanost, vajb je bio dobar! Šokirani smo što se ovo desilo, nije delovalo da taj čovek može ubiti tu ženu!" - navode vesti iz Čikaga, u gradu u kom je par godinama živeo i radio. Jozići su u svom vlasništvu imali fensi teretanu koja je bila jako pupularna u tom kvartu Čikaga.

"Nemoguće"

Prijatelj bračnog para naveo je da ne može da poveruje u dosadašnju verziju istrage.

- Ovo je velika tragedija za obe porodice. Ono su bili toliko divni da ja ne mogu da poverujem u veziju da je Boris naudio Kristini, tačnije da je ubio. To nije moguće. Njih dvoje su godinama disali kao jedno, sve su radili zajedno. Obožavali su se i svi su to videli. Mislim da ih je neko ubio i to će se sigurno dokazati. Ne želim da verujem da je Boris ubio svoju lepu ženu, a potom skočio sa poslednjeg sprata hotela - rekao je za američke medije prijatelj supružnika čija tela su pronađena u luksuznom kompeksu na Arubi.