Devojka Milica Asanović (25) iz merošinskog sela Balajnac nestala je već četri dana, tačnije poslednji put viđena je 9. januara oko 11 sati.

Porodica strahuje za njen život s obzirom na to da je nestala devojka, zbog brojnih zdravstvenih problema, nesposobna da se brine o sebi. U kući Asanovića danas su se okupili brojni prijatelji i rodbina kako bi porodici pružili podršku u ovim teškim trenucima. Među njima je i njen stric Ivan koji kaže da sve više gube nadu da će Milica biti pronađena živa.

Ni traga od nje

- Sve smo pretražili, nigde nema nikakvog njenog traga. Policija je svuda ali ni oni ništa nisu pronašli što bi moglo da razjasni šta joj se desilo. Bog jedini zna, drugi niko šta joj sa njom bilo. Strahujemo da je neko udario kolima, tog petka kada je poslednji put viđena bilo je mnogo klizavo te je moguće da je neko izgubio kontrolu za volanom i povredio ili usmrtio Milicu. Moguće je da se uplašio pa da je ubacio u kola i bacio njeno telo negde. Možda je bila još živa, a njega je bilo strah da je odvede u bolnicu, svašta nam pada na pamet, a ništa dobro nije - priča Asanović, a prenosi Nova.rs.

Komentarišući okolnosti koje su prethodile devojčinom nestanku, Ivan objašnjava da njena porodica živi u veoma teškim uslovima zbog čega je prihvatala svaku vrstu pomoći.

Snimile je kamere

- U selu imaju jednog prijatelja koji im svesrdno pomaže jer nemaju baš ništa, ni drva da se ogreju. S obzirom na to da živi sam, stalno im daje namirnice i različite potrepštine jer saoseća sa njihovom mukom. Tog dana Milica je otišla kod njega, dao joj je šećer, kafu i još neke stvari nakon čega je krenula kući. Kamere su zabeležile da je došla do raskrsnice ali umesto da skrene levo prema kući, produžila je desno prema selu Batušinac. Tu je poslednji put videla neka žena, kazala je da se Milica okliznula i pala što joj je privuklo pažnju - iznosi Asanović saznanja o brataničinom nestanku.

On isključje mogućnost da je devojka namamljena preko društvenih mreža.

- Milica je osoba sa posebnim potrebama, na nivou je deteta od desetak godina, ne ume ni telefon da koristi jer je i slabovida. Nema prijatelje niti bilo kakvo društvo, odlazila je samo do tog čoveka koji im je pomagao jer živi na pet minuta od njihove kuće. Mnogo smo zabrinuti jer ona ne zna ni kako da se ponaša na ulici, lako su je mogla udariti kola, to nam je najveći strah. Molimo svakoga ko nešto zna o njoj da javi nama ili policiji - apelovao je stric nestale devojke.