Tinejdžera Dušana P. (16) sa Zvezdare su baba po ocu S.P. (66), stric A.B. (41) i deda po ocu Z.P. (67) prijavili policiji u decembru 2025.godine zbog nasilnog ponašanja,međutim, otac Jovan P. (42) ga je tada skrivao kako bi onemogućio policiji i Centru za socijalni rad da postupe po prijavi za nasilje u porodici.

Samo mesec dana kasnije, tinejdžer je u porodičnoj kući na Zvezdari pucao u babu i dedu i teško ih ranio, a potom je izvršio samoubistvo.

Naime, kako se saznaje, u decembru 2025.godine, Dušan je u porodičnoj kući na Zvezdari, dok je držao nož, pretio smrću babi S.P. (66), a bio je nasilan i prema stricu A.B. (41) kojem je oštetio automobil.

- Dušan je tada bio nasilan i prema dedi koji je pokušao da zaštiti sina i ženu - kaže naš izvor.

Kako se saznaje, otac Jovan P. (42) je tada zajedno sa sinom Dušanom napustio porodičnu kuću i otišao u nepoznatom pravcu.

- On je tada onemogućio i ometao službena lica Gradskog centra za socijalni rad, kao i policijske službenike, da postupaju prema maloletniku zbog sumnje da je učinio nasilje u porodici. Otac se ponašao u potpunosti suprotno od interesa deteta - kaže naš izvor.

Jovan P. je sina tada skrivao u kući rođaka, policijskim službenicima je davao netačne informacije telefonskim putem i nije otvarao vrata stana gde su boravili, kada su policijski službenici pokušali da realizuju potragu za maloletnikom.

Pucao u babu i dedu pa u sebe

Podsetimo, Dušan P. (16) je na Božić, 7.januara, pucao u babu i dedu u porodičnoj kući na Zvezdari, a potom je jedan hitac ispalio u sebe.

On je, usled teških povreda, preminuo u bolnici.

Kako su preneli mediji, navodno je tinejdžer tražio babi i dedi 18.000 evra nakon čega je zapucao.

Jedan komšija kratko je prokomentarisao da je D.P. (16) bio problematičan, te i da je na svega 20 metara od kuće više puta viđen da diluje narkotike.

- Rekli smo mu nekoliko puta da se skloni sa tog mesta i da ne prodaje drogu tu i on se posle nekog vremena zaista sklonio - rekao je ranije komšija.

Navodno, u kući je bio prisutan i dečak (11) koji je pobegao kod komšija kada je video pištolj.

Uhapšen otac: Branio se ćutanjem

Po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, određeno je zadržavanje ocu tinejdžera zbog postojanja sumnje da je izvršio krivično delo zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica.

Otac tinejdžera, J.P. (42) saslušan je pred tužiocem Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu i on je iskoristio zakonsko pravo da ne iznosi odbranu, odnosno, branio se ćutanjem.

Porodica od ranije poznata institucijama

Dušan i njegova porodica od ranije se nalaze u sistemu policije i Centra za socijalni rad.

Iz Centra za socijalni rad su naveli za "Blic" da su se u odnosu na tinejdžera i članove njegove porodice, u prethodnom periodu, "primenjivane su mere iz oblasti porodično-pravne zaštite u skladu sa zakonom i stručnim procenama".

- O svim relevantnim saznanjima i procenama, blagovremeno su obaveštavane nadležne institucije, uključujući Ministarstvo unutrašnjih poslova, imajući u vidu da je procenjeno da mere i aktivnosti koje su u nadležnosti organa starateljstva ne mogu obezbediti adekvatnu zaštitu i bezbednost maloletnika i članova njegove porodice - navode iz Centra za socijalni rad.