MLADIĆ PROVALIO U KOMŠIJINU PUŠNICU I UKRAO MESO! Policija ga odmah uhapsila, a kod njega našli gomilu šunki i kulena
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Baču rasvetlili su krivično delo teška krađa iuhapsili osumnjičenog, M. A. (21) sa
područja ove opštine.
Sumnja se da je on provalio u pušnicu jednog meštanina Plavne i ukrao iz nje veću količinu suhomesnatih proizvoda, šunki i kulena.
Policija je, sutradan, identifikovala osumnjičenog i podnela protiv njega krivičnu prijavu, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo teška krađa.
