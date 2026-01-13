Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Baču rasvetlili su krivično delo teška krađa iuhapsili osumnjičenog, M. A. (21) sa
područja ove opštine.

Sumnja se da je on provalio u pušnicu jednog meštanina Plavne i ukrao iz nje veću količinu suhomesnatih proizvoda, šunki i kulena.

Policija je, sutradan, identifikovala osumnjičenog i podnela protiv njega krivičnu prijavu, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo teška krađa.

