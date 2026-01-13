Više javno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv Aleksandra O.
Više javno tužilaštvo u Beogradu
OPTUŽEN DA JE SILOVAO ŽENU U ZEMUNU: Maltretirao je pa zlostavljao, tužilaštvo traži da mu bude produžen pritvor
Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Aleksandra O. (40) zbog sumnje da je 8. avgusta prošle godine na u Zemunu, upotrebom sile prinudio oštećenu na obljubu.
- Optužnicom, koja je podneta Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, okrivljenom se na teret stavlja krivično delo silovanje - saopšteno je iz tužilaštva.
Tužilaštvo je predložilo sudu da Aleksandru O. produži pritvor zbog opasnosti od bekstva i da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.
Takođe je predložilo da oštećenoj odredi status posebno osetljivog svedoka.
