Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Aleksandra O. (40) zbog sumnje da je 8. avgusta prošle godine na u Zemunu, upotrebom sile prinudio oštećenu na obljubu.

- Optužnicom, koja je podneta Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, okrivljenom se na teret stavlja krivično delo silovanje - saopšteno je iz tužilaštva.

Tužilaštvo je predložilo sudu da Aleksandru O. produži pritvor zbog opasnosti od bekstva i da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

Takođe je predložilo da oštećenoj odredi status posebno osetljivog svedoka.

