Danas je izgorela prikolica kamiona kod Lozovičke česme, a kako se navodi, stvaraju se veliki zastoji u smeru ka Beogradu. 

Kako se vidi na snimku "192_rs" požar je progutao prikolicu, a crni dim se širi nebom. 

Vatrogasci su na terenu i bore se sa stihijom, a kako se dodaje, nema povređenih lica u ovom incidentu. 

Uviđajem će biti poznato više detalja. 

Kurir.s

