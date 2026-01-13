Vatrogasci su na terenu i bore se sa stihijom, a kako se dodaje, nema povređenih lica u ovom incidentu
BUKTINJA PROGUTALA PRIKOLICU KOD LOZOVIČKE ČESME Požar nasred puta, vatrogasci na terenu (VIDEO)
Danas je izgorela prikolica kamiona kod Lozovičke česme, a kako se navodi, stvaraju se veliki zastoji u smeru ka Beogradu.
Kako se vidi na snimku "192_rs" požar je progutao prikolicu, a crni dim se širi nebom.
Vatrogasci su na terenu i bore se sa stihijom, a kako se dodaje, nema povređenih lica u ovom incidentu.
Uviđajem će biti poznato više detalja.
