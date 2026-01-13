Slušaj vest

Nadzorne kamere su snimile jezivi snimak napada u Kisačkoj ulici u Novom Sadu, do kog je došlo sinoć ispred jedne stambene zgrade. 

Naime, kako je podeljeno na Instagram stranici "192_rs" maskirani napadač, sa fantomkom na glavi, palicom je napao stanara koji je ulazio u zgradu, a može se zaključiti, na osnovu snimka, da ga je prvo pozvao usled čega se muškarac okrenuo. Dodaje se da je došlo i do pokušaja pljačke

Kako se može videti, maskirani muškarac je s palicom krenuo na muškarca, ali srećom sklonio se na vreme, te je sve prošlo bez težih posledica. 

Trenutno nema zvanične potvrde o ovom incidentu, kao ni o motivu napada. 

Uviđajem će biti poznato više detalja. 

Kurir.rs

