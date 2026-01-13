Nadzorne kamere snimile su napad u Kisačkoj ulici u Novom Sadu. Maskirani muškarac s fantomkom i palicom napao je stanara, motiv za sada nepoznat
Napad
MASKIRANI MUŠKARAC IZLETEO IZ MRAKA KAO FURIJA I POČEO DA NAPADA! Horor snimak iz Novog Sada: Sa sobom poneo i PALICU, a potom nastavio da JURI stanara ULICOM!
Nadzorne kamere su snimile jezivi snimak napada u Kisačkoj ulici u Novom Sadu, do kog je došlo sinoć ispred jedne stambene zgrade.
Naime, kako je podeljeno na Instagram stranici "192_rs" maskirani napadač, sa fantomkom na glavi, palicom je napao stanara koji je ulazio u zgradu, a može se zaključiti, na osnovu snimka, da ga je prvo pozvao usled čega se muškarac okrenuo. Dodaje se da je došlo i do pokušaja pljačke.
Kako se može videti, maskirani muškarac je s palicom krenuo na muškarca, ali srećom sklonio se na vreme, te je sve prošlo bez težih posledica.
Trenutno nema zvanične potvrde o ovom incidentu, kao ni o motivu napada.
Uviđajem će biti poznato više detalja.
