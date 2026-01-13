Slušaj vest

Ministar pravde Republike Srbije Nenad Vujić najoštrije osuđuje oružani napad na Srbe u Dečanima, na Kosovu i Metohiji, u kojem su dvojica srpskih civila teško ranjena.

Tim povodom ističe da je reč o još jednom teškom zločinu usmerenom protiv srpskog naroda, koji se ne može posmatrati kao izolovan incident, već kao deo kontinuiranog nasilja, zastrašivanja i pritisaka kojima su Srbi na Kosovu i Metohiji izloženi godinama od strane privremnih institucija u Pristini..

- Ovaj napad je direktna posledica atmosfere nekažnjivosti i otvorene mržnje prema Srbima koja se sistematski širi i podstiče od stane Prištine. Odgovornost ne snose samo neposredni izvršioci, već i svi oni koje su dozvolile promociju nasilja nad Srbima i koji podstiču da nasilje postane svakodnevica - naveo je ministar pravde.

Foto: Kosovoonline

Takođe zahteva hitnu i nepristrasnu istragu koju će sprovesti međunarodne misije na Kosovu i Metohiji, identifikaciju napadača i njihovo najstrože kažnjavanje, kao i jasno utvrđivanje odgovornosti privremenih institucija Pristine koji svojim delovanjem podsticu i opravdavaju ove i slicne zločine.

Ministar pravde je posebno naglasio da međunarodne misije sa mandatom da obezbede mir i bezbednost na Kosovu i Metohiji imaju obavezu da zaštite srpsko stanovništvo, i da je svaki njihov izostanak reakcije dodatno ugrožavanje osnovnih ljudskih prava Srba.

- Republika Srbija neće ćutati pred nasiljem nad svojim narodom. Svi napadi na Srbe biće dokumentovani i izneti pred relevantna međunarodna tela a pogotovo pred Savet Bezbednosti - poručio je ministar Vujić.

Ministarstvo pravde pruža punu podršku povređenima i njihovim porodicama i poručuje da će država Srbija nastaviti da koristi sva raspoloživa pravna i institucionalna sredstva u zaštiti Srba na Kosovu i Metohiji.