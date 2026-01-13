Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Stari grad, u saradnji sa Prvim osnovnim javim tužilaštvom, podneće krivičnu prijavu u redovnom postupku protiv N.T. (35) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo uništenje i oštećenje tuđe stvari.

Ona se sumnjiči da je 11. januara u 23.35 časova na objektu Patrijaršije Srpske pravoslavne crkve u Ulici kralja Petra, polomila prozor na jednoj prostoriji, kao i staklo na ulaznim vratima, ali nije ulazila u objekat.

2.jpeg
Foto: Mup

Kurir.rs

