POŽAR U SREMSKOJ KAMENICI! Na licu mesta dva vatrogasna vozila, nema povređenih! (FOTO)
Večeras je došlo do požara u pomoćnom objektu u Sremskoj Kamenici.
Kako se vidi na fotografijama Instagram stranice "193ns_rs" do požara je došlo u Ulici Sunčani breg, a vatrogasci su na licu mesta i bore se sa stihijom.
- Na licu mesta nalaze se dva vatrogasna vozila. Nema povređenih - dodaje se.
Uviđajem će biti poznato više detalja o uzroku požara.
