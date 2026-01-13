Slušaj vest

Večeras je došlo do požara u pomoćnom objektu u Sremskoj Kamenici. 

Kako se vidi na fotografijama Instagram stranice "193ns_rs" do požara je došlo u Ulici Sunčani breg, a vatrogasci su na licu mesta i bore se sa stihijom. 

Na licu mesta nalaze se dva vatrogasna vozila. Nema povređenih - dodaje se. 

Uviđajem će biti poznato više detalja o uzroku požara. 

Kurir.rs

