Zahvaljujući brzoj intervenciji policije iz Obrenovca, izbegnut je ozbiljan incident koji je mogao da preraste u krvoproliće u selu Mislođin jutros oko dva sata posle ponoći.

Prema nezvaničnim saznanjima, mladić romske nacionalnosti (17) iz Mislođina, po starom običaju, ukrao je devojčicu (14) iz takozvane Muzičke kolonije u Obrenovcu, sa namerom da je oženi.

Spremili osvetu

Nakon što se vest brzo proširila, oko 40 pripadnika romske zajednice iz Muzičke kolonije okupilo se i krenulo ka Mislođinu, sa namerom da se fizički obračunaju sa mladoženjom i vrate devojčicu njenoj porodici.

Prema rečima očevidaca, okupljeni su sa sobom poneli različite predmete koji su im se našli pri ruci, što je dodatno podiglo tenzije i opasnost od ozbiljnog sukoba.

Policija sprečila sukob

Kako saznajemo, policija je na vreme dobila informaciju o mogućem incidentu i odmah intervenisala u Mislođinu, čime je sprečen direktan sukob između dve zajednice.

Kurir.rs/Informer

