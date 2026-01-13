MLADOŽENJA (17) UKRAO MLADU (14), ROĐACI SPREMILI OSVETU! Za dlaku izbegnuta drama u Obrenovcu - evo šta se dogodilo
Zahvaljujući brzoj intervenciji policije iz Obrenovca, izbegnut je ozbiljan incident koji je mogao da preraste u krvoproliće u selu Mislođin jutros oko dva sata posle ponoći.
Prema nezvaničnim saznanjima, mladić romske nacionalnosti (17) iz Mislođina, po starom običaju, ukrao je devojčicu (14) iz takozvane Muzičke kolonije u Obrenovcu, sa namerom da je oženi.
Spremili osvetu
Nakon što se vest brzo proširila, oko 40 pripadnika romske zajednice iz Muzičke kolonije okupilo se i krenulo ka Mislođinu, sa namerom da se fizički obračunaju sa mladoženjom i vrate devojčicu njenoj porodici.
Prema rečima očevidaca, okupljeni su sa sobom poneli različite predmete koji su im se našli pri ruci, što je dodatno podiglo tenzije i opasnost od ozbiljnog sukoba.
Policija sprečila sukob
Kako saznajemo, policija je na vreme dobila informaciju o mogućem incidentu i odmah intervenisala u Mislođinu, čime je sprečen direktan sukob između dve zajednice.
Kurir.rs/Informer