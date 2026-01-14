Požar koji je večeras izbio u sušari firme KMN u ulici Dragiše Mišovića u Čačku je ugašen
Utvrđuje se uzrok
IZBIO POŽAR U SUŠARI U ČAČKU: Čovek se otrovao dimom, hitno mu ukazana pomoć
- Na teren su odmah izašle vatrogasno spasilačke ekipe koje su brzom intervencijom lokalizovale i ugasile vatru, čime je sprečeno dalje širenje požara i veća materijalna šteta - povrdjeno je za agenciju RINA.
Tokom incidenta jedno lice se nagutalo dima i njemu je ukazana pomoć. Za sada nema informacija o težim povredama.
Uzrok požara biće utvrđen nakon uviđaja koji obavljaju nadležne službe.
(Kurir.rs/RINA)
