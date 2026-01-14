Slušaj vest

- Na teren su odmah izašle vatrogasno spasilačke ekipe koje su brzom intervencijom lokalizovale i ugasile vatru, čime je sprečeno dalje širenje požara i veća materijalna šteta - povrdjeno je za agenciju RINA.

Tokom incidenta jedno lice se nagutalo dima i njemu je ukazana pomoć. Za sada nema informacija o težim povredama.

Uzrok požara biće utvrđen nakon uviđaja koji obavljaju nadležne službe.

(Kurir.rs/RINA)

Ne propustiteHronika"NAPUSTILA SAM LOKAL I REKLA OBEZBEĐENJU DA IZVUKU LJUDE NAPOLJE!" Vlasnica bara u Kran Montani opisala kako je pobegla kada je izbio požar!
profimedia-1064455861.jpg
HronikaPOŽAR U SREMSKOJ KAMENICI! Na licu mesta dva vatrogasna vozila, nema povređenih! (FOTO)
Screenshot 2026-01-01 205242.jpg
HronikaBUKTINJA PROGUTALA PRIKOLICU KOD LOZOVIČKE ČESME Požar nasred puta, vatrogasci na terenu (VIDEO)
Screenshot 2026-01-13 170514.jpg
HronikaZAPALIO SE STAN NA VRAČARU: Devet vatrogasaca lokalizovalo buktinju u centru Beograda
vatrogasci vatra požar gašenje požara