Nezvanično, nasilje se dogodilo u jednom stanu u Beogradu u petak, 9. januara.

Prema nezvaničnim informacijama, devojka je uspela da pozove policiju i prijavi da je ceo dan bila zaključana u prostoriji.

U izjavi je navela da ju je muškarac više puta udarao nogama u predelu glave, kao i da joj je biber-sprej raspršio direktno u lice.

Takođe je prijavila da joj je pretio smrću držeći nož, kao i da je tokom nasilja zadobila posekotine.

Lekarskim pregledom utvrđeno je da žrtva ima više povreda po telu i licu, uključujući i rane nanete hladnim oružjem, što je potvrđeno i policijskim uviđajem.

O slučaju je obavešteno nadležno javno tužilaštvo, a policija prikuplja dokaze i sprovodi dalju istragu.

(Kurir.rs/Telegraf)

