U poslednjoj deceniji pokušaji kao i izvšena ubistva na grobljima u okršajima kriminalnih klanova otvorila su pitanja o tome kako su pripadnici podzemlja spremni da eliminišu svoje mete bez obzira na mesto i vreme, pa čak i na grobljima, naočigled ljudi koji su došli da oplakuju svoje najmilije.

Kekin kum ubijen na sahrani pre tačno 9 godina

Na današnji dan pre devet godina dogodila se jedna od najšokantnijih likvidacija u Srbiji kada je Milomir Jovanović (45) iz Vranića ubijen hicem iz snajpera nasred grobljau Sopotu, dok je prisustvovao sahrani svog prijatelja Novaka Todorovića.

Projektil je pogodio Jovanovića dok je prilazio svom automobilu posle opela, a zločin se dogodio pred mnogobrojnim svedocima koji su došli da ožale preminulog.

Milomir Jovanović Foto: Privatna Arhiva, Marina Lopičić

Ubistvo je odmah izazvalo šok i paniku među okupljenima, a policija je pokrenula opsežnu istragu koja ni danas nije dala konačne odgovore ko je i zbog čega organizovao brutalnu likvidaciju, a činjenica je da je oružje upotrebljeno sa veće udaljenosti što je ukazivalo na profesionalnu pripremu.

- Nezvanična saznanja iz kriminalističkih krugova ukazivala su da je cela akcija bila pažljivo isplanirana do najsitnijih detalja, toliko da je, ako prvi snajperista "ne odradi posao", druga ekipa navodno bila spremna da napadne Jovanovića kod njegovog stana na Novom Beogradu - podseća naš izvor.

Na groblju su se u tom trenutku nalazile stotine ljudi, među njima i danas poznata imena: režiser Emir Kusturica, pevač Zdravko Čolić i brat Gorana Bregovića, koji su tog dana došli da isprate Todorovića na večni počinak.

Ko je bio Jovanović? Jovanović je važio za uglednog člana podzemlja i bio je označen kao kum Dejana Stojanovića Keke, vođe jedne od kriminalnih grupa u Beogradu, a njegovo ime pominjalo se još devedesetih godina. - Nakon nestanka svog brata u Češkoj, za koga se takođe sumnjalo da se bavio ilegalnim poslovima, Jovanović je više puta govorio da ima osećaj da mu se sprema nešto loše - rekao je izvor, podsećajući na brojne spekulacije koje su tada kružile podzemljem.

I vračarci planirali likvidaciju na groblju

Još jedan jezivi plan potekao je baš iz redova takozvanog vračarskog klana. Nakon što su pripadnici ove kriminalne grupe 10. septembra 2020. u Kaluđerici ubili ugostitelja Dragana Ristića zvanog Čađa (61). Prema presretnutim Skaj porukama koje su izvedene na sudu, planirali su da likvidiraju i njegovog sina, Milutina Ristića, i to na groblju.

U prepisci jedne od ključnih osoba u klanu stoji poruka: "Ubio sam mu oca sad, pa mora sad i njega."

Dragan Ristić Foto: Privatna Arhiva

Ovaj jezivi plan je, prema tužilaštvu, uključivao i ideju da se mlađi Ristić likvidira na groblju, tokom četrdesetodnevnog pomena njegovom ocu.

- Ima ženu, jedno dete, žive sa njim. Ona je trudna. Milutin Ristić se zove, crn, kratka kosa, 178 cm visok, oko 80, 90 kila. Ubio sam mu oca sad, pa mora sad i njega. Najbolje od Košute kad krene - piše u poruci koju je poslao, navodno, jedan od organizatora kriminalne grupe Dario Đorđević Dekster.

U porukama koje šalje u februaru 2021. piše da je Milutin Ristić sigurno stalno u restoranu i da tamo ima kancelariju, "osim ako nije otišao na odmor", da bi mesec dana kasnije, kako se moglo videti u prikazanim porukama, među njima zavladala panika.

S obzirom na to da su se posle hapšenja klana Veljka Belivuka 4. februara 2021, na udaru policije mogli naći i oni.

- Ne znam ni gde ću ni šta ću, nemam ni kučeta ni mačeta. Moram ubiti Milutina, pa nek ide sve u ku..c - piše navodno Đorđević u jednoj Skaj poruci.

Podsetimo, Milutin Ristić izbegao je planirane sačekuše, a u presretnutim porukama koje su ranije izvođene kao dokaz, navodno su vračarci pisali da im je cilj da ubiju mlađeg Ristića ali da "prvo moraju oca jer je on opasan".

Prema navodima optužnice Dragana Ristića Čađu ubio je optuženi pripadnik vračarskog klana Vuk Ursulov, po nalogu vođe klana, Nikole Vušovića zvanog Džoni sa Vračara.

Zašto baš groblja?

Stručnjaci ocenjuju da je groblje kao mesto za izvršenje ili planiranje likvidacija trenutak najveće ranjivosti za bližnje žrtve, kada su ljudi sabrani i fokusirani na tugu, a ne na oprez.

- Takav čin šalje poruku moći i straha, jer se izvršava nasred okupljene grupe ljudi, bez obzira na posledice i reakcije prisutnih. Posebno u slučajevima kada se mete tretiraju kao lideri ili članovi suprotstavljenih kriminalnih grupa, ovakvi napadi imaju za cilj da izazovu šok i paniku u kriminalnim krugovima - kaže izvor.

