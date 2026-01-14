Slušaj vest

Saradnik jednog od najvećih narko-bosova Srđana Jezdimira za kojim je ekvadorska policija raspisala poternicu je Uroš Kolaković (35) iz Kikinde, državljanin Srbije i Ekvadora, saznaje nezvanično Kurir. Kako naš izvor otkriva, za Kolakovićem je raspisana i poternica Srbije, takođe zbog šverca kokaina.

- Srđan Jezdimir i Uroš Kolaković su i u optužnici srpskog tužilaštva označeni kao organizatori takozvanog "balkanskog kartela" koji se sumnjiči za šverc više od sedam tona kokaina iz Južne Amerike u Evropu. Za Kolakovićem, kao i Jezdimirom, Srbija traga od novembra 2024. - otkriva naš sagovornik.

Prema njegovim rečima, Jezdimir i Kolaković za kog se sumnja da mu je jedan od najbližih saradnika, sumnjiče se da su od oktobra 2019. do marta 2021. na teritoriji Ekvadora organizovali nabavku kokaina i to direktno od prodavca.

- Oni se terete da su finansirali nabavku kokaina i to po ceni od oko 4.700 evra po kilogramu, o čemu su pregovarali direktno sa prodavcima. Potom su organizovali pakovanje droge i njeno skrianje u podne konstrukcije kontejnera. U periodu od decembra 2020. do februara 2021. kako se sumnja, nabavili su 504 kilograma, sakrili ga u kontejner koji je do Hrvatske prevozio tovar banana. Međutim, droga je 19. marta 2021. zaplenjena u luci Ploče, a kokain je imao logoe MM, Burro, Chicago bulls, Tro, Puma, Bebei, N , Maserati, Aplle, Luj Viton, Brahma, HC2, Benny, Aja, Dior, Mercedes, Padri, Somex, Zema, 2222, Sat, i druge - otkriva naš sagovornik.

1/11 Vidi galeriju Balkanski kartel i njihove pošiljke kokaina Foto: Privatna Arhiva

Podsetimo, tokom prethodne nedelje ekvadorska policija za Kolakovićem je raspisala poternicu zbog istrage koja je krajem decembra prošle godine pokrenuta protiv njega, Jezdimira, kao i državljanina Albanije i Ekvadora, zbog sumnje da su sa jednim poznatim biznismenom iz te države koji se bavi prodajom tune, takođe švercovali kokain u Evropu.

Mesec dana pre pokretanja nove istrage, podsetimo, Jezdimir je u Ekvadoru osuđen na 10 godina zatvora zbog sumnje da je prao novac zarađen od droge. Pred sam kraj tog suđenja našao se i u središtu skandala, pošto su ga kamere preko kojih je uključen iz zatvora u sudnicu, snimile kako sudiji preti ubistvom.

- Zbog novih optužbi, on je saslušan posle izricanja presude, u decembru prošle godine. Sudija je za troje novooptuženih, među kojima je i Uroš Kolaković odredio pritvor i izdao naloge za hapšenje. Međutim, jedino je biznismenu poznatom po izvozu tune omogućeno da se brani sa slobode - preneli su mediji.

Kao organizator kriminalne grupe, kako navode, označen je Jezdimir i svi optuženi se terete da su učestvovali u švercu kokaina iz Ekvadora u Evropu. Na teret im se stavlja da su tokom 2020. i 2021. iz Ekvadora u Evropu poslali više pošiljki kokaina. Jedan od ključnih dokaza, kako navode, je kriptovana Skaj komunikacije preko koje su razmenjivali sve informacije o tome kako su vazdušnim i morskim putem Ekvador koristili kao polaznu tačku za šverc droge koju su kupovali u Kolumbiji. Kako navode, nadimak Srđana Jezdimira je bio "Brat".

Srđan Jezdimir Foto: Printskrin

Tužilaštvo je, kako prenose mediji, na ročištu održanom krajem prošlog meseca iznelo dokaze da su kocke kokaina imale oznaku HH, kao i da je ova grupa bila deo kriminalne mreže koja je delovala u Belgiji i Holandiji. Neke od zaplena za koje se terete dogodile su se u aprilu i decembru 2020. u Belgiji.

U dokumentima koje je prikazalo tužilaštvo, pominje se i srpska državljanka koja je tokom marta, aprila i septembra 2020. bila u komunikaciji sa njima i slala slike i dokaze vezano za koordinaciju u vezi sa pošiljkama droge. Upravo ti datumi, kako tvrde ekvadorski istražitelji, poklapaju se sa datumima zaplena.

- Posebno je interesantan Migel A. O. poznati preduzetnik koji se bavio ribolovm i prodajom tune. On je, kako je utvrđeno bio menadžer ili zakonski zastupnik kompanija za konzerviranje tunjevine. Sumnja se da je njegova kompanija vršila konzerviranje kokaina - preneli su mediji navodeći da je zaplenjeno više od tone kokaina koji je trebalo da bude transportovan u kontejnerima povezanim sa kompanijom.

Inače, Kolaković je prema njihovim navodima imao prebivalište u Gvajakilu, kao i državljanstvo Ekvadora. Prostorije koje je koristio u tom gradu, policija je pretresla, ali kako nije pronađen, za njim je raspisana poternica.

Jezdimir je, podsetimo uhapšen u novembru 2024. i godinu dana kasnije je osuđen. Osim njega, osuđeno je još šest osoba, među kojima je i njegova supruga koja je takođe kažnjena sa 10 godina zatvora.