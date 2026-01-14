Sumnja se da je muškarac pao sa zgrade
PRONAĐENO TELO MUŠKARCA (45) U DVORIŠTU POZNATOG KAFIĆA U CENTRU BEOGRADA! Radnik zatekao horor, pa odmah pozvao policiju i hitnu pomoć
Rano jutros pronađeno je telo muškarca starog oko 45 godina u samom centru Beograda. Kako Kurir saznaje, telo je pronađeno u dvorištu jednog poznatog kafića.
- Telo nepoznatog muškarca zatečeno je rano jutros oko 6.45 sati u dvorištu poznatog kafića u samom centru Beograda - kaže izvor nezvanično za Kurir.
Prema prvim i nezvaničnim informacijama, jeziv prizor zatekao je jedan od radnika.
On je odmah po dolasku na posao pozvao policiju i Hitnu pomoć. Nažalost, lekari su samo mogli da konstatuju smrt.
- Uviđaj je obavljen, a prve informacije sa terena govore da je čovek najverovatnije pao sa zgrade pod okolnostima koje se još uvek utvrđuju - navodi izvor blizak istrazi.
