Slušaj vest

Državljanin Srbije osuđen je na osam meseci zatvora u Francuskoj nakon što je napravio haos u supermarketu Lidl, gde je sa rođakom pokušao da ukrade kolica puna namirnica, probio rampu na kasi i povredio dve kasirke i policajku!



Kako prenose francuski mediji, pokušaj pljačke dogodio se 3. januara u gradu Margerit, a pljačku je sprečila policajka koja je bila sa ćerkom u kupovini i koja je primetila dve sumnjive osobe kako pune kolica.

- Kada su kolica bila puna, dvojica mladića uputila su se ka zatvorenoj kasi, jedan od njih je skinuo traku koja je blokirala pristup, dok je drugi sa praznim kolicima, u svrhu skretanja pažnje, otišao ka kasi koja je radila. U tom momentu, mladić je sa punim kolicima pojurio napolje - prenose mediji:

Udario policajku kolicima

- Lopov je uspeo da utekne, ali je saučesnik koji je bio zadužen za diverziju uhapšen. Međutim, on je u pokušajima da se spase gađao policajku praznim kolicima, a uspeo je da povredi i dve kasirke - navode i dodaju da je šteta procenjena na 500 evra.

Mladić je već 7. januara izveden pred i gde je rekao da mu je jako žao što je povredio žene. On je negirao da je lopov i pokušao je sudiju da ubedi pričom da je sa rođakom bio u kupovini.

- Nisam znao šta će da uradi. Mislim da je skinuo traku jer je očekivao da se kasa otvori - rekao je i dodao da je rođak sa velikom količinom namirnica planirao da ode autobusom.

Ostaje u pritvoru



Tužilaštvo je, kako mediji prenose, tražilo godinu dana zatvora i da Srbin bude osuđen kao počinilac, a ne samo kao saučesnik. Advokatica Srbina pokušala je da ospori sve i rekla da je njen klijent dao sve od sebe da se identifikuje saučesnik. Nakon većanja Srbin je osuđen na osam meseci zatvora i produžen mu je pritvor.

- Naloženo mu je da isplati 800 evra odštete žrtvama i 150 evra lancu supermarketa Lidl za pretrpljenu štetu - pišu.