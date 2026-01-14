Slušaj vest

Stravična nesreća dogodila se rano ujutru, oko 6.30 časova. Kombi koji je prevozio sezonske radnike iz Mladenova u Pećince udario je prednjim delom u putarski valjak kojim je upravljao N. V. (49). 

Kako naš reporter prenosi, saslušani su i vozač radne mašine kao i sami svedoci nesreće.

- Ono što znamo je da je u toku istraga i da su saslušani i vozač radne mašine kao i svi svedoci. Podsećamo da se saobraćajna nesreća dogodila 27. novembra prošle godine i da je u njoj poginulo četvoro radnika i vozač kombija koji ih je prevozio - rekla je naša reporterka u svom uključenju za Redakciju i dodala:

aleksandra.jpg
Aleksandra Dražić Foto: Kurir Televizija

- Nesreća se dogodila rano ujutru oko 6 sati i možemo slobodno da kažemo da u tom trenutku nije još ni svanulo s obzirom na to da je ovo jedan od onih hladnih zimskih perioda. Kombi vozilo koje je prevozilo radnike udarilo je u zadnji deo radne mašine sa valjkom - rekla je naša reporterka u uključenju.

Preduzet veliki broj radnji uključujući mašinsko veštačenje

Kako je advokat Nemanja Milošević objasnio, izvršeno je teško krivično delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja a rezultati će malo sačekati. 

- Ono što je pokazao dosadašnji tok istrage jeste da postoje sumnje da je izvršeno teško krivično delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja i ono što smo mogli videti jeste da je preduzet veliki broj radnji uključujući mašinsko veštačenje. Smatram da se istraga obavlja zaista profesionalno a konačne rezultate istrage ćemo morati sačekati malo - rekao je advokat Nemanja Milošević za Redakciju.

Pribavljena sva dokumentacija u vezi saobraćajne nesreće

Podsetimo, kako su za naš list rekli u Osnovnom javnom tužilaštvu u Rumi, u toku istrage saslušan je osumnjičeni V. N., ispitani su svedoci K. M., A. K. i L. B., izvršeno je mašinsko veštačenje ispravnosti vozila koja su učestvovala u saobraćajnoj nezgodi, te je pribavljena potrebna dokumentacija u vezi sa okolnošću saobraćajne nezgode, nakon čega je izdata naredba za saobraćajno veštačenje uzroka koji su doveli do saobraćajne nezgode.

Dokle se stiglo sa istragom saobraćajne nesreće između Iriga i Rume? Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Ne propustiteHronikaOVO JE PETA ŽRTVA TEŠKE SAOBRAĆAJKE KOD IRIGA! Vozač kombija se borio za život skoro nedelju dana, ali nije izdržao! (foto)
Duško Tuvić
HronikaTROJE NA INTENZIVNOJ NEZI: Informacije o povređenima u teškoj nesreći kod Rume
saobraćajna nesreća Irig
HronikaKOMBI SMRSKAN, SAOBRAĆAJ I DALJE OBUSTAVLJEN Oglasio se MUP o teškoj nesreći kod Iriga: 4 osobe poginule, 3 povređene, za sada
saobraćajna nesreća Irig
HronikaŽENE BILE U KOMBIJU KOJI JE NALETEO NA VALJAK NA PUTU IRIG-RUMA Vozač teško povređen: Najnoviji detalji nesreće
saobraćajna nesreća Irig

UPOZNAJTE IRIG, ŠARMANTNI GRAD SMEĐTEN U SRCU SREMA!  Izvor: Kurir televizija