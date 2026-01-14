Slušaj vest

Stravična nesreća dogodila se rano ujutru, oko 6.30 časova. Kombi koji je prevozio sezonske radnike iz Mladenova u Pećince udario je prednjim delom u putarski valjak kojim je upravljao N. V. (49).

Kako naš reporter prenosi, saslušani su i vozač radne mašine kao i sami svedoci nesreće.

- Ono što znamo je da je u toku istraga i da su saslušani i vozač radne mašine kao i svi svedoci. Podsećamo da se saobraćajna nesreća dogodila 27. novembra prošle godine i da je u njoj poginulo četvoro radnika i vozač kombija koji ih je prevozio - rekla je naša reporterka u svom uključenju za Redakciju i dodala:

- Nesreća se dogodila rano ujutru oko 6 sati i možemo slobodno da kažemo da u tom trenutku nije još ni svanulo s obzirom na to da je ovo jedan od onih hladnih zimskih perioda. Kombi vozilo koje je prevozilo radnike udarilo je u zadnji deo radne mašine sa valjkom - rekla je naša reporterka u uključenju.

Preduzet veliki broj radnji uključujući mašinsko veštačenje

Kako je advokat Nemanja Milošević objasnio, izvršeno je teško krivično delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja a rezultati će malo sačekati.

- Ono što je pokazao dosadašnji tok istrage jeste da postoje sumnje da je izvršeno teško krivično delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja i ono što smo mogli videti jeste da je preduzet veliki broj radnji uključujući mašinsko veštačenje. Smatram da se istraga obavlja zaista profesionalno a konačne rezultate istrage ćemo morati sačekati malo - rekao je advokat Nemanja Milošević za Redakciju.

Pribavljena sva dokumentacija u vezi saobraćajne nesreće

Podsetimo, kako su za naš list rekli u Osnovnom javnom tužilaštvu u Rumi, u toku istrage saslušan je osumnjičeni V. N., ispitani su svedoci K. M., A. K. i L. B., izvršeno je mašinsko veštačenje ispravnosti vozila koja su učestvovala u saobraćajnoj nezgodi, te je pribavljena potrebna dokumentacija u vezi sa okolnošću saobraćajne nezgode, nakon čega je izdata naredba za saobraćajno veštačenje uzroka koji su doveli do saobraćajne nezgode.

