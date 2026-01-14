Slušaj vest

- Prišli smo i videli da je u pitanju starija ženska osoba. Odmah smo pozvali vatrogasce, policiju i hitnu službu - kažu meštani.

Na lisu mesta su odmah izašli nadležni, ali su samo mogli da konstatuju smrt.

- To je starija dementna žena čiji je nestanak prijavljen dan ranije. Njeno telo su izvukla četiri vatrogasca - kažu nadležni.

Kako saznajemo, nema naznaka nasilne smrti ali je naložena obdukcija.

