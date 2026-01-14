U selu Planinica, 15-tak kilometara od Zaječara, meštani su sa puta u potoku primetili telo žene.
HOROR KOD ZAJEČARA! Meštani pronašli telo žene u potoku, naložena obdukcija
- Prišli smo i videli da je u pitanju starija ženska osoba. Odmah smo pozvali vatrogasce, policiju i hitnu službu - kažu meštani.
Na lisu mesta su odmah izašli nadležni, ali su samo mogli da konstatuju smrt.
- To je starija dementna žena čiji je nestanak prijavljen dan ranije. Njeno telo su izvukla četiri vatrogasca - kažu nadležni.
Kako saznajemo, nema naznaka nasilne smrti ali je naložena obdukcija.
