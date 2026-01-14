Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu identifikovali su i lišili slobode S. M. (26), koji se sumnjiči da je u petak, 9. januara, satima držao devojku kao taoca, brutalno je tukao i mučio.

Hapšenje je usledilo nakon što je žrtva uspela da prijavi jezivo nasilje koje se dogodilo u jednom stanu u Beogradu. Prema informacijama iz istrage, S. M. se tereti da je poznanicu celu dan držao zaključanu, izlažući je nezamislivoj fizičkoj i psihičkoj torturi.

Osumnjičeni se tereti da je devojku mučki udarao nogama u glavu, a kako bi je potpuno onesposobio, prskao joj je biber sprej direktno u lice. Pored fizičkog iživljavanja, S. M. je koristio i nož kojim je žrtvi naneo posekotine, uz konstantne pretnje ubistvom.

"Pretio mi je da će me ubiti držeći nož u ruci", navela je žrtva u potresnom iskazu policiji.

Lekarskim pregledom potvrđene su brojne povrede po telu i licu nesrećne devojke, koje svedoče o intenzitetu pretrpljenog nasilja.

Uhapšenom S. M. (26) na teret se stavljaju sledeća krivična dela: protivpravno lišenje slobode, nanošenje telesnih povreda i ugrožavanje sigurnosti.