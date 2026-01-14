Slušaj vest

Pritvor

- Na brodu "United S" u vodima Kanarskih ostrva došlo je do najveće zaplene u Evropi, inače četvrtoj po zapleni u svetu. U međunarodnoj operaciji "Bela plima" uhapšeno je 13 osoba, od kojih je sedam državljana Indije, četri iz Turske, Mađara i našeg državljanina. Nakon zaplene lišeni su slobode, a juče je sudija Nacionalog suda Hose Luis Kalama odredio pritvor za šest osumnjičenih - navode španski mediji i dodaju:

- Četiri pritvorena su turski državljani, jedan Mađar i jedan Srbin. Ostalih sedam pritvorenih, svi indijskog porekla, pušteno je uz kauciju od strane šefa Centralnog suda i to na zahtev Kancelarije tužioca za borbu protiv droge, uz mere predostrožnosti, jer postoje dokazi da su bili primorani oružjem da utovare drogu na brod.

1/4 Vidi galeriju Zaplenjen kokain na Kanarskim ostrvima Foto: screenshot eldia.es

Sudija je odredio i meru da se sedmorica osumnjičenih Indijaca svakog ponedeljka pojavljuju u sudu, tačnije u najbližem prebivalištu, oduzeti su im pasoši, zabranjeno im je napuštanje teritorije Španije. Osumnjičenima se na teret između ostalog stavlja međunarodni šverc kokaina.

Oružje

- Jedan od osumnjičenih koji se nalazi u pritvoru tereti se i za nedozvoljeno oružje koje je zaplenjeno na brodu "United S". Navodno, to oružje je korišćeno da se preti članovima posade koji su inače, pušteni na slobodu - navode lokalni mediji izveštavajući o najvećoj zapleni u Evropi.

Pa da podsetimo, brod "United S" koji je plovio pod kamerunskom zastavom, u Atlantiku su uhvatili agenti policijske grupe za specijalne operacije (GEO) u akciji u kojoj je učestvovala i španska mornarica. Takođe, sa njima je sarađivala i američka agencija za borbu protiv droge (DEA). Brod je na kraju doveden u luku Santa Kruz de Tenerife gde je prošao detaljni pretres. U 294 bale pronađen je vredan kokain koji su krijumčari stavili između džakova soli. Na kraju akcije utvrđeno je da na brodu bilo skoro deset tona kokaina i to je najveća zaplena droge od 1999. godine.

Brod "United S" na kom je pronađen vredan tovar kokaina Foto: screenshot eldia.es

- Dosadašnjom istragom utvrđeno je da je roba trebalo da bude podeljena, tačnije nekoliko kriminalih klanova je trebalo da dobije ssvoj deo vrednog tovara kokaina. Plan je bio da svaka kriminalna grupa robu preuzme na moru i da niko ne provali da brod koji prevozi so iz Brazila u Tursku ima dodatni nedozvoljeni tovar - rekao je jedan od načenika Nacionalne policije Španije za lokalne medije i otkrio da je 37 bala pronađeno u desnom boku broda, i da je bio spreman za istovaranje pre nego što je došlo do zaplene.

- Ostatak kokaina bio je smešten u jednom od dva skladišta na brodu, gdeu su bale sa kokainom bile rasute između džakova soli.