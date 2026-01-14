Vozač je isključen iz saobraćaja i protiv njega je podneta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje
Hronika
POGLEDAJTE KAKO PRESRETAČI HVATAJU NA AUTO-PUTU! Bahati vozač "audija" divljao sa 189 na sat kod Inđije! (video)
Slušaj vest
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije, presretačem su oko 11 časova u Inđiji zaustavili četrdesetčetvorogodišnjeg Z. M. koji se vozilom marke "audi" kretao brzinom od 189,2 kilometara na čas na državnom putu Novi Sad - Inđija gde je ograničenje brzine 80 kilometara na čas.
Vozač je isključen iz saobraćaja i protiv njega je podneta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje. Od početka ove godine, pripadnici Uprave saobraćajne policije koji kontrolišu saobraćaj presretačima otkrili su više od 1.500 prekršaja, od čega 10 prekršaja nasilničke vožnje i još 52 druga teža prekršaja.
Reaguj
Komentariši