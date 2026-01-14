Slušaj vest

Novinar Mihael Marti u tekstu pod naslovom "Heroj iz Kran-Montane pronašao večni mir u otadžbini" piše o herojskom činu Stefana Ivanovića i sahrani u selu kraj Ljiga kojoj je prisustvovao veliki broj ljudi.

Nije pobegao, želeo je da spase živote. Stefan Ivanović je radio kao izbacivač na ulazu u klub "Le Constelation" u Kran-Montani u novogodišnjoj noći. Kada se klub za nekoliko minuta pretvorio u smrtonosnu zamku i prvi gosti su istrčali napolje, on je izvukao ljude iz zgrade - samo da bi se vratio u vatru, prema rečima očevidaca. Pokušao je da izvede još gostiju na sigurno i poginuo je u plamenu.

Prošlog petka, Ivanović je sahranjen na groblju u mestu Jajčić, 70 km jugozapadno od Beograda. Srpski mediji su opširno izveštavali o dostojanstvenoj ceremoniji sa nekoliko stotina ožalošćenih, piše Marti.

Više od 100 njegovih sunarodnika koji žive u Švajcarskoj doputovalo je da prisustvuje sahrani. Ivanovićev rodni grad Ljig proglasio je zvanični dan žalosti; Zastave na opštinskim zgradama bile su spuštene na pola koplja, a događaji su otkazani. Ožalošćeni su se okupili ispred porodične kuće Ivanovića, polagali cveće i palili sveće.

Još četvoro srpskih državljana preživeli su požar i leče se u nemačkim bolnicama. Na komemoraciji prošlog petka u Kran-Montani, ambasador Srbije u Švajcarskoj, Ivan Trifunović, izrazio je saučešće porodicama poginulih. Posebne reči je posvetio Ivanoviću: "Želeo bih da odam posebnu počast Stefanu Ivanoviću, koji je herojski izgubio život pokušavajući da spase druge. Njegova nesebičnost i čovečnost predstavljaju najviše vrednosti."

Ivanovićevo telo je identifikovano tek nekoliko dana nakon katastrofe putem DNK analize. Spontane kampanje prikupljanja sredstava na društvenim mrežama pomogle su porodici da repatrira svog preminulog sina. Kovčeg je stigao u Beograd prošle srede.

Kao i mnogi njegovi sunarodnici, Ivanović je izgradio novi život za sebe u Švajcarskoj; već je nekoliko godina radio u Kran-Montani. Na društvenim mrežama, Ivanović je počastvovan kao nesebični spasilac. Korisnici dele objave sa emodžijima sveća i frazama poput "Anđeo iz Kran Montane".