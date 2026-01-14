KLJUČNI NALAZ U SLUČAJU DANKE ILIĆ KONAČNO STIGAO: "Sve se podudara", sada se samo čeka odluka Apelacionog suda u Nišu!
U Više javno tužilaštvo u Zaječarustigao je nalaz rekonstrukcije nestanka Danke Ilićsa Fakulteta tehničkih nauka, deparmenta za saobraćaj iz Novog Sada.
- Rekonstrukcija događaja rađena je 16. juna. Čekali smo nalaz iz Novog sada. U njemu apsolutno nema ništa novo, sve se podudara. Mi smo prosledili advokatima osumnjičenih dokumentaciju. Ukoliko se oni ne budu žalili, onda se ponovo piše optužnica - saznajemo iz Višeg suda u Zaječaru.
Na osnovu rezultata, pomaka u istrazi nema. Nema saslušanja svedoka jer su svi saslušani, osumnjičeni i dalje negiraju delo, nijedan materijalni dokaz ne postoji.
Nakon svih obrada, i nakon pisanja optužnice koja će biti prosleđena Apelacionom sudu u Nišu, za sada nema nagoveštaja šta će dalje biti.
Uglavnom, zadnju će reč imati Apelacioni sud Niš.
Podsetimo, Više javno tužilaštvo u Zaječaru vodi istragu protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića, radnika borskog JKP "Vodovod", zbog sumnje da su 26. marta prošle godine u Banjskom polju službenim autom "fijat panda" udarili Danku Ilić, koja je iz dvorišta majčine stare kuće izašla na glavni put. Tužilaštvo smatra da su osumnjičeni potom uneli dete u auto, pa telo bacili na deponiju. Kako telo do danas nije pronađeno, tužilaštvo smatra da je ono dva dana nakon zločina premešteno na tajnu lokaciju.
Inače, optužnica protiv Srđana Jankovića i Dejana Dragijevića ponovo je bila ukinuta, a Apelacioni sud u Nišu je tada naložio da se istraga dopuni i to ponovnim saslušanjem Ivane Ilić, Dankine majke, i rekonsrukcijom događaja, što je i urađeno. Osumnjičeni se, inače, već 21 mesec nalaze u pritvoru.