Slušaj vest

U Više javno tužilaštvo u Zaječarustigao je nalaz rekonstrukcije nestanka Danke Ilićsa Fakulteta tehničkih nauka, deparmenta za saobraćaj iz Novog Sada.

- Rekonstrukcija događaja rađena je 16. juna. Čekali smo nalaz iz Novog sada. U njemu apsolutno nema ništa novo, sve se podudara. Mi smo prosledili advokatima osumnjičenih dokumentaciju. Ukoliko se oni ne budu žalili, onda se ponovo piše optužnica - saznajemo iz Višeg suda u Zaječaru.

Na osnovu rezultata, pomaka u istrazi nema. Nema saslušanja svedoka jer su svi saslušani, osumnjičeni i dalje negiraju delo, nijedan materijalni dokaz ne postoji.

Nakon svih obrada, i nakon pisanja optužnice koja će biti prosleđena Apelacionom sudu u Nišu, za sada nema nagoveštaja šta će dalje biti.

Uglavnom, zadnju će reč imati Apelacioni sud Niš.

Srđan Janković i Dejan Dragijević Foto: Nemanja Nikolić

Podsetimo, Više javno tužilaštvo u Zaječaru vodi istragu protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića, radnika borskog JKP "Vodovod", zbog sumnje da su 26. marta prošle godine u Banjskom polju službenim autom "fijat panda" udarili Danku Ilić, koja je iz dvorišta majčine stare kuće izašla na glavni put. Tužilaštvo smatra da su osumnjičeni potom uneli dete u auto, pa telo bacili na deponiju. Kako telo do danas nije pronađeno, tužilaštvo smatra da je ono dva dana nakon zločina premešteno na tajnu lokaciju.