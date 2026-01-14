Slušaj vest

U jednoj pekari u selu Ratkovo kod Odžaka došlo je do pucnjave u kojoj je navodno, povređen vlasnik lokala, saznaje Kurir.

Pucnjava se dogodila danas oko 13 časova navodno, nakon svađe između vlasnika pekare i jednog muškarca. Vlasnik pekare zadobio je teške telesne povrede i on je sanitetom Hitne pomoći transportovan u Klinički centar Novi Sad. Osumnjičeni muškarac je nakon pucnjave lišen slobode i njemu je doređeno policijsko zadržavanje u trajanju od 48 sati nakon čega će biti saslušan u nadležnom tužilaštvu.

Sumnja se da je motiv ove pucnjave neraščišćeni odnosi između dvojice muškaraca, ali to će utvrditi dalja istraga. 

Ne propustitePolitikaOPERACIJA I BORBA ZA NJEGOV ŽIVOT TRAJALA CELU NOĆ: Oglasio se KCV o stanju muškarca ranjenog u pucnjavi u Odžacima
12.jpg
PolitikaPUCAČ IZ ODŽAKA POBEGAO KOLIMA, PRATIO GA CRNI AUTO - KAMERE SVE SNIMILE Šta se sve sinoć izdešavalo: Ispalio 2 hica u čoveka
odžaci 1.jpg
PolitikaOGLASIO SE MUP O PUCNJAVI U ODŽACIMA! Policija traga za napadačem koji je ispalio dva hica u muškarca
MUP Srbije.jpg
Politika(FOTO) PRVE SLIKE SA MESTA PUCNJAVE U ODŽACIMA! Napadač pucao na Mihajlovića u blizini zgrade Opštinske uprave! Policija na terenu
Screenshot 2025-03-23 001120.png