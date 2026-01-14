Slušaj vest

Vlasnik jedne pekare iz Ratkova kod Odžaka ranjen je nakon sukoba sa drugim muškarcem i to u svom lokalu koji je otvorio prošlog leta,  tvrde meštani za Kurir. 

- Pekara u Ulici Petra Dapšina otvorena je prošlog leta, a vlasnik lokala nije iz našeg mesta. Poslovao je dobro u početku, ali je u poslednje vreme pekara više bila zatvorena nego što je radila. Zato i nisam dolazila kod njih, već sam išla u prodavnicu, tako da o vlasniku ne znam skoro ništa - kaže nam stariju meštana Ratkova i dodaje:

- Išla sam oko 11 časova sa prijateljicom u šetnju, a u povratku negde oko 13 časova čule smo sirene policije i Hitne pomoći. Znala sam da se nešto desilo loše desilo. srele smo komšinicu koja nam je rekla da je jedan muškarac koji takođe, nije iz našeg mesta ušao u pekaru i nakon svađe iz pištolja pucao u vlasnika lokala. Čoveka je pao kao pokošen.

Krv u pekari

Prema rečima drugih žitelja Ratkova kod Odžaka, pucnjava je unela nemir kod meštana.

- Nismo mogli da se smirimo kad smo čuli za pucnjavu. Došao čovek i pucao, pa odmah izašao krvav iz pekare. Kažu da taj osumnjičeni nije pobegao nakon pucnjave već je čekao policiju - kaže nam meštanin i dodaje:

- Pričaju da je bila prava drama u pekari. Krvi je bilo unutra, ali i ispred prekare. Policija je stavila traku i dalje je uviđaj u toku, ispituju svedoke. Navodno, ta pekara i neki objekti u blizini imaju kamere pa će one pomoći u rasvetljavanju slučaja. 

Sanitetom Hitne pomoći ranjeni je transportovan u Klinički centar Novi Sad gde je zadržan na bolnićkom lečenju. Osumnjičenom je nakon hapšenja određeno policijsko zadržavanje u trajanju od 48 sati nakon čega će biti saslušan u tužilaštvu. Istraga povodom pucnjave je i dalje u toku i ona će utvrditi motiv ranjavanje vlasnika pekare. 

Ne propustiteHronikaPUCNJAVA U PEKARI KOD ODŽAKA! Muškarac teško ranio vlasnika lokala, sanitetom Hitne pomoći prevezen u bolnicu!
WhatsApp Image 2025-11-16 at 20.09.29 copy.jpg
PolitikaOPERACIJA I BORBA ZA NJEGOV ŽIVOT TRAJALA CELU NOĆ: Oglasio se KCV o stanju muškarca ranjenog u pucnjavi u Odžacima
12.jpg
PolitikaPUCAČ IZ ODŽAKA POBEGAO KOLIMA, PRATIO GA CRNI AUTO - KAMERE SVE SNIMILE Šta se sve sinoć izdešavalo: Ispalio 2 hica u čoveka
odžaci 1.jpg
PolitikaOGLASIO SE MUP O PUCNJAVI U ODŽACIMA! Policija traga za napadačem koji je ispalio dva hica u muškarca
MUP Srbije.jpg