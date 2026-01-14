Slušaj vest

Vlasnik jedne pekare iz Ratkova kod Odžaka ranjen je nakon sukoba sa drugim muškarcem i to u svom lokalu koji je otvorio prošlog leta, tvrde meštani za Kurir.

- Pekara u Ulici Petra Dapšina otvorena je prošlog leta, a vlasnik lokala nije iz našeg mesta. Poslovao je dobro u početku, ali je u poslednje vreme pekara više bila zatvorena nego što je radila. Zato i nisam dolazila kod njih, već sam išla u prodavnicu, tako da o vlasniku ne znam skoro ništa - kaže nam stariju meštana Ratkova i dodaje:

- Išla sam oko 11 časova sa prijateljicom u šetnju, a u povratku negde oko 13 časova čule smo sirene policije i Hitne pomoći. Znala sam da se nešto desilo loše desilo. srele smo komšinicu koja nam je rekla da je jedan muškarac koji takođe, nije iz našeg mesta ušao u pekaru i nakon svađe iz pištolja pucao u vlasnika lokala. Čoveka je pao kao pokošen.

Krv u pekari

Prema rečima drugih žitelja Ratkova kod Odžaka, pucnjava je unela nemir kod meštana.

- Nismo mogli da se smirimo kad smo čuli za pucnjavu. Došao čovek i pucao, pa odmah izašao krvav iz pekare. Kažu da taj osumnjičeni nije pobegao nakon pucnjave već je čekao policiju - kaže nam meštanin i dodaje:

- Pričaju da je bila prava drama u pekari. Krvi je bilo unutra, ali i ispred prekare. Policija je stavila traku i dalje je uviđaj u toku, ispituju svedoke. Navodno, ta pekara i neki objekti u blizini imaju kamere pa će one pomoći u rasvetljavanju slučaja.