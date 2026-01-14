Slušaj vest

Policija, rodbina, lovci i meštani već šesti dan intenzivno tragaju za Milicom Asanović (25) iz merošinskog sela Balajnac, koja je nestala 9. januara. Potraga se odvija na širem području sela i okolnih pravaca. Angažovane su brojne policijske ekipe, pripadnici Žandarmerije, kao i pas tragač Kira.

Da podsetimo, devojka koja ima smetnje u razvoju, nestala je dok se vraćala od komšije ka svojoj kući. Kako su roditelji objasnili, ona je bila u poseti komšiji koji im inače pomaže, krenula je ka kući, i pošto je slabovida, verovatno promašila skretanje i izgubila se.

Fokus na reci

Danas su u selu bile prisutne jake policijske snage koje su nastavile potragu za devojkom.

- Pažnja policije i spasilaca usmerena je i ka području uz reku Južnu Moravu, gde se detaljno pretražuju obale, prilazi i teren u okolini sela. U potrazi su, osim policije, učestvovali i meštani - kažu u selu.

1/4 Vidi galeriju Potraga za Milicom Asanović Foto: Kurir Televizija



- Ključni trag u istrazi predstavljaju snimci nadzornih kamera. Na njima se vidi da je Milica zabeležena na jednoj raskrsnici u Balajncu, ali umesto da skrene ka svojoj kući, nastavlja u pravcu sela Batušinac - navode.

Mole za pomoć



Porodica navodi da Milica ima zdravstvene i mentalne poteškoce, kao i slab vid. Kako ističu, ona nema mobilni telefon, niti krug prijatelja kod kojih bi mogla da ode. Kako je ispričao njen otac Slaviša Asanović ona je tog dana kada je nestala bila u poseti komšiji, tamo je jela ribu i pila kafu. Otac je morao da ode do sela, pa ju je ostavio kod komšije.

Slaviša Asanović Foto: Kurir Televizija



- Kad sam došao kući nije je bilo pa sam zvao komšiju i pitao za Milicu. On mi je kazao da je odavno otišla kući. On je krenuo ka nana, susreli smo se na putu ali ni ja ni on ništa nismo videli. Od tada smo sve pretražili, nema joj ni traga ni glasa - kaže otac:

raskrsnica na kojoj je Milica poslednji put viđena Foto: Kurir Televizija



- Čuli smo da su je neki ljudi videli i pitali kuda ide, ona im je rekla "kući". Krenuli smo kolima, ali nismo je našli. Tražili smo je prvog dana i noću, dolazila je i policija, gledali smo da nije upala u vodu - priča očajni otac.



